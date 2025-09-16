Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко назвал заявку команды на чемпионат мира, который с 27 сентября по 19 октября пройдет в Чили.

Соперниками на групповом этапе будут Парагвай, Южная Корея и Панама.

Вратари: 1. Станислав Ванивский («Сталь» Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов («Жирона», Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).

Защитники: 3. Кирилл Дигтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – «Металлист» Харьков), 4. Николай Киричок («Карпаты» Львов), 5. Владислав Кисиль («Понферрадина», Испания), 6. Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), 17. Максим Деркач («Тукумc 2000», Латвия), 20. Алексей Гусев («Кудровка»).

Полузащитники: 10. Геннадий Синчук («Монреаль», Канада), 11. Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия), 7. Артур Шах («Карпаты» Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко («Александр» 1925» Харьков), Матвей Панченко («Металлист 1925» Харьков), 14. Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), 2. Виталий Катрич («Ингулец» Петрово), 15. Ярослав Караман («Полесье» Житомир).

Нападающие: 9. Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), 19. Александр Пищур (ETO, Венгрия).

В среду, 16 сентября команда возьмет курс на Южную Америку. Уже в Чили, в ночь с 21 на 22 сентября (начало – 0:00 по Киеву) сине-желтые проведут контрольный матч с другим участником форума – Австралией.

Турнир пройдет не в официальные даты ФИФА и УЕФА, поэтому клубы могли не отпускать футболистов в сборные. Сообщается, что по этой причине в заявке нет Тарас Михавко, Артема Степанова, Богдана Попова и других игроков.

Расписание матчей сборной Украины в группе B:

27.09.2025. Южная Корея – Украина (23:00)

30.09.2025. Панама – Украина (23:00)

03.10.2025. Украина – Парагвай (23:00)