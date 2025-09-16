Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Чемпионат мира
16 сентября 2025, 18:27 | Обновлено 16 сентября 2025, 18:55
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ

Михайленко назвал состав на чемпионат мира в Чили

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко назвал заявку команды на чемпионат мира, который с 27 сентября по 19 октября пройдет в Чили.

Соперниками на групповом этапе будут Парагвай, Южная Корея и Панама.

Вратари: 1. Станислав Ванивский («Сталь» Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов («Жирона», Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).

Защитники: 3. Кирилл Дигтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – «Металлист» Харьков), 4. Николай Киричок («Карпаты» Львов), 5. Владислав Кисиль («Понферрадина», Испания), 6. Максим Мельниченко («Полесье» Житомир), 17. Максим Деркач («Тукумc 2000», Латвия), 20. Алексей Гусев («Кудровка»).

Полузащитники: 10. Геннадий Синчук («Монреаль», Канада), 11. Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия), 7. Артур Шах («Карпаты» Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко («Александр» 1925» Харьков), Матвей Панченко («Металлист 1925» Харьков), 14. Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия), 2. Виталий Катрич («Ингулец» Петрово), 15. Ярослав Караман («Полесье» Житомир).

Нападающие: 9. Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), 19. Александр Пищур (ETO, Венгрия).

В среду, 16 сентября команда возьмет курс на Южную Америку. Уже в Чили, в ночь с 21 на 22 сентября (начало – 0:00 по Киеву) сине-желтые проведут контрольный матч с другим участником форума – Австралией.

Турнир пройдет не в официальные даты ФИФА и УЕФА, поэтому клубы могли не отпускать футболистов в сборные. Сообщается, что по этой причине в заявке нет Тарас Михавко, Артема Степанова, Богдана Попова и других игроков.

Расписание матчей сборной Украины в группе B:

27.09.2025. Южная Корея – Украина (23:00)

30.09.2025. Панама – Украина (23:00)

03.10.2025. Украина – Парагвай (23:00)

Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Arera
Пономаренко ужасный нападающий. А ещё говорят это второй чевченкоу. Врут собаки!
Ответить
0
ViAn
Немає Михавка, але тут все зрозуміло. Немає Саленка -не дуже добре. Степанова немає зрозуміло чому, бо у нього із Михайленко стосунки не склались. Немає Попова. Але Емполі його і не відпустили. Тут все логічно. Він гравець старту.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Sergey RockStar
Попова и Степанова не отпустили клубы, так как ЧМ будет проходить не в паузу ФИФА.
По этой же причине не вызвали и некоторых с УПЛ .
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
С нетерпением ждём турнира в такой далёкой и загадочной стране 🇨🇱Чили! Жаль что без представителей Шахты, ну хоть земляки Кревсун и Ващенко есть, что важный символ ⚒️Донетчины как части Украины, и желаем им внести вклад в общий успех сборной! ⚽🇺🇦 😊
Ответить
0
Nikos
Цей тренер просто недоумок, або керована машинка.
Ответить
-2
saltim
Попов и Степанов чем не угодили?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
saltim
Не выйдут с группы. 
Ответить
-4
Falko
А що "Голанда" не покликали? Корона падає чи Регіональна ліга тут просто не котирується? 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
fifa2020
Попов де? Опять по блату динамівське серце набрало? Три обсероса і додому! 
Ответить
-5
