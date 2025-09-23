Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Этих людей в команде уважают». Кучер – о Ракицком и Хачериди
Украина. Первая лига
23 сентября 2025, 04:33 |
112
0

«Этих людей в команде уважают». Кучер – о Ракицком и Хачериди

Коуч «Черноморца» высказался о двух украинских футболистах

23 сентября 2025, 04:33 |
112
0
«Этих людей в команде уважают». Кучер – о Ракицком и Хачериди
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Главный тренер «Черноморца» Алекснадр Кучер в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о Ярославе Ракицком и Евгении Хачериди:

– Наличие таких опытных партнеров, как Ярослав Ракицкий и Евгений Хачериди, сплотило коллектив?

– Конечно. Этих людей в команде уважают. Они прошли большой футбольный путь и сейчас приносят большую пользу «Черноморцу». Оба играют с большим желанием, максимально отдаются на тренировках. Ярослав и Евгений помогают своим опытом младшим игрокам, делая те или иные важные подсказки. Это большой плюс для нас.

– Судя по тому, что Хачериди выходит на замену, он еще на пути к оптимальной форме?

– Да. Мы постепенно хотим его подвести к надлежащей кондиции, а не бросать сразу же в топку. Нужно, чтобы он набрался уверенности и почувствовал подзабытые навыки, ведь на профессиональном уровне некоторое время Хачериди не играл. Сейчас Евгению необходимо набрать надлежащие кондиции, чтобы он был полностью готов к выполнению своих обязанностей на поле. Думаю, что в ближайшее время вы увидите его в стартовом составе.

По теме:
Александр КАРАВАЕВ: «Снова в конце допускаем детские ошибки»
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Я не хочу говорить о каком-то кризисе»
Виктор СКРИПНИК: «Не повезло. Все решил один случай»
Александр Кучер Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса инсайд Ярослав Ракицкий Евгений Хачериди
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Бокс | 22 сентября 2025, 05:33 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»

Британец – о бое Холифилда с Александром

Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Футбол | 23 сентября 2025, 04:03 0
Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе

Португальский гранд добыл уверенную победу

Неугомонный. Украинский форвард после дубля оформил хет-трик в Германии
Футбол | 22.09.2025, 08:18
Неугомонный. Украинский форвард после дубля оформил хет-трик в Германии
Неугомонный. Украинский форвард после дубля оформил хет-трик в Германии
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Футбол | 22.09.2025, 23:32
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08 1
Бокс
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
21.09.2025, 15:28 7
Футбол
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 6
Футбол
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
22.09.2025, 05:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем