«Этих людей в команде уважают». Кучер – о Ракицком и Хачериди

Главный тренер «Черноморца» Алекснадр Кучер в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о Ярославе Ракицком и Евгении Хачериди:

– Наличие таких опытных партнеров, как Ярослав Ракицкий и Евгений Хачериди, сплотило коллектив?

– Конечно. Этих людей в команде уважают. Они прошли большой футбольный путь и сейчас приносят большую пользу «Черноморцу». Оба играют с большим желанием, максимально отдаются на тренировках. Ярослав и Евгений помогают своим опытом младшим игрокам, делая те или иные важные подсказки. Это большой плюс для нас.

– Судя по тому, что Хачериди выходит на замену, он еще на пути к оптимальной форме?

– Да. Мы постепенно хотим его подвести к надлежащей кондиции, а не бросать сразу же в топку. Нужно, чтобы он набрался уверенности и почувствовал подзабытые навыки, ведь на профессиональном уровне некоторое время Хачериди не играл. Сейчас Евгению необходимо набрать надлежащие кондиции, чтобы он был полностью готов к выполнению своих обязанностей на поле. Думаю, что в ближайшее время вы увидите его в стартовом составе.