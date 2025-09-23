Кучер о Хачериди: «Скоро вы увидите...»

В перволиговых гонках нынешнего сезона уже сыграно более трети первого круга. Одесский «Черноморец» после выездной победы над «Ингульцем» (3:2) продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Об этом матче и текущих делах команды Sport.ua узнавал у ее главного тренера Александра Кучера.

– В центральном матче тура вашей команде удалось одолеть соперника, которого относят к одним из конкурентов в борьбе за возвращение в УПЛ. Качество игры подопечных вас, как тренера, удовлетворило?

– Мы понимали, что это одна из лобовых игр, где в отношении результата может случиться все что угодно. Ведь встречались две команды, которые заслуживают права играть в другом дивизионе, чем первая лига. В субботнем поединке мы были сильнее и я считаю, что одержали победу вполне заслуженно. Ребята вышли на игру с большим желанием. Мы видели, что они играли с самоотдачей, боролись – и завоевали очень важные для нас три очка. Качество игры меня удовлетворило. Да, ошибки были. Но мы их разбираем, работая над их устранением.

– В игре с «Ингульцем» привлек внимание состав «Черноморца», в котором было три игрока атаки – Алексей Хобленко, Владислав Кулач и Владислав Герич. Делали это с учетом тех или иных возможностей соперника?

– Практически все матчи играем в три нападающих, независимо от соперника и его уровня. Мы выбрали такую схему сейчас, и именно так будем играть. Где-то может быть какое-то изменение, но будем ориентироваться на выбранный курс. Поэтому от соперника выбор схемы не зависит.

– Необычное начало игры – в 12:30, как для выездного поединка на функциональном состоянии подопечных не сказалось?

– Трудно, конечно. Раннее начало добавляет определенных трудностей, особенно когда не находишься рядом с местом проведения игры. Наша команда базировалась в отеле в Александрии, откуда мы ехали на матч около часа. Поэтому для этого нужно было проснуться утром, позавтракать и рассчитать время в пути, чтобы заблаговременно, за полтора часа до стартового свистка арбитра, прибыть на стадион. Понятно, что начало матча в 12:30 накладывает отпечаток и добавляет определенные неудобства. Возможно, это было сделано не случайно. Впрочем, по этому поводу комментировать не могу.

– Во втором матче подряд в стартовом составе не было братьев Ивана и Николая Когутов. Известно, что первый из них оказался на больничном.

– Да, Иван находился на больничном, но сейчас его состояние здоровья улучшается и в ближайшее время он вернется в общую группу. Пока же он работает индивидуально.

– А Николай, пожалуй, отсутствовал из-за того, что брат не играл?

– (Улыбается). Он был на замене. Ведь в каждой игре у нас может быть другой состав. В нашей команде всегда есть ротация, есть конкуренция. Ведь бывает, что кто-то из игроков немного устал и нужно дать паузу, отдохнуть. А кому-то нужно отдохнуть, обдумать свои действия. От этого мы и отталкиваемся. Выходит на поле на ту или иную игру тот, кто лучше готов на данный момент – и это норма в футболе. На сегодняшний день у нас есть команда, которая состоит из группы из 25–28 футболистов, и на всех мы рассчитываем. Каждый из них может выйти в стартовом составе.

– Осложнений при выборе оптимального состава в связи с этим не возникает?

– Это только способствует конкуренции. А если есть конкуренция, то она только растет. Как и повышается вместе с этим уровень индивидуального мастерства футболиста, а следовательно, улучшается и командная игра. Поэтому могу сказать, что для меня это приятная головная боль. Но как бы там ни было, все ребята хорошо работают, отдаются работе. Каждый, кто получит возможность выйти на поле, уверен, не навредит команде. Всегда есть какое-то усиление и помощь.

– Оптимальный состав перед матчем вы определяете коллегиально, вместе со своими помощниками, или иногда приходится прибегать к тайному голосованию с участием всех членов команды?

– Нет, такого способа, как тайное голосование, у меня не бывает. Я могу пообщаться с помощниками и поинтересоваться их мнением, однако окончательный вариант состава выбираю самостоятельно.

– А как сейчас дела у футболистов, которые по тем или иным причинам оказались в клубном лазарете – Артема Присяжнюка, Богдана Билошевского, Кирилла Попова и гамбийца Мухаммеда Хобе?

– Присяжнюк сейчас уже занимается с мячом, бегает. Думаю, что в ближайшее время, где-то через неделю или две, он вернется к работе в общей группе. А вот играть пока парню рано. Но мы ожидаем его скорейшего возвращения. Белошевский пока восстанавливается, и для этого ему еще понадобится некоторое время. Сейчас он передвигается на костылях, его нога находится в специальном «сапоге». Что касается Попова, то он начал заниматься в общей группе, но потренировавшись некоторое время, почувствовал дискомфорт. Поэтому теперь Кирилл выполняет индивидуальную беговую работу, приближаясь к надлежащей физической форме. Хобе тоже уже тренируется со всеми вместе. Остальные футболисты – в строю, все работают в привычном режиме.

– Наличие таких опытных партнеров, как Ярослав Ракицкий и Евгений Хачериди, сплотило коллектив?

– Конечно. Этих людей в команде уважают. Они прошли большой футбольный путь и сейчас приносят большую пользу «Черноморцу». Оба играют с большим желанием, максимально отдаются на тренировках. Ярослав и Евгений помогают своим опытом младшим игрокам, делая те или иные важные подсказки. Это большой плюс для нас.

– Судя по тому, что Хачериди выходит на замену, он еще на пути к оптимальной форме?

– Да. Мы постепенно хотим его подвести к надлежащей кондиции, а не бросать сразу же в топку. Нужно, чтобы он набрался уверенности и почувствовал подзабытые навыки, ведь на профессиональном уровне некоторое время Хачериди не играл. Сейчас Евгению необходимо набрать надлежащие кондиции, чтобы он был полностью готов к выполнению своих обязанностей на поле. Думаю, что в ближайшее время вы увидите его в стартовом составе.

– Остались ли какие-то позиции, которые еще нуждаются в усилении?

– Не считаю, что сейчас нам нужно какое-то усиление. У нас сформированная команда, хороший коллектив. Будем в таком составе работать, и я не думаю, что кто-то до зимнего перерыва в нашем клубе из новых футболистов появится. Хотя это футбол, и всякое случается.

– В первом круге сыграно более трети турнирной дистанции, в которой ваша команда потеряла только два очка. Можно ли уже говорить о том, что «Черноморец» приобрел психологию победителя?

– Конечно, хотелось бы, чтобы так и было, и так и оставалось в дальнейшем. Но не стоит смотреть в турнирную таблицу, ведь путь нас ждет долгий. Это не спринт, а марафон. И кто будет лучшим в этом марафоне – увидим только на финише.

