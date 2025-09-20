Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Первая лига
Ингулец
20.09.2025 12:30 – FT 2 : 3
Черноморец
Украина. Первая лига
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец

Команды забили пять мячей на двоих

Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
ФК Черноморец

В субботу, 20 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Ингулец» на своем поле сыграл с «Черноморцем». До очной встречи обе команды шли без поражений.

«Черноморец» вышел вперед на 18-й минуте. Автором первого гола в матче стал Владислав Герич. Хозяева отыгрались еще до перерыва благодаря точному удару Артема Бенедюка.

Во втором тайме автогол Ильи Гаджука позволил «Черноморцу» снова выйти вперед. А на 73-й минуте Эрнандес закрепил преимущество одесского клуба.

Спустя девять минут Виталий Фарасеенко подарил «Ингульцу» надежду. Но спастись от поражения команда Василия Кобина так и не смогла.

Первая лига. 7-й тур, 20 сентября. Стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Черноморец» – 2:3

Голы: Бенедюк, 37, Фарасеенко, 82 – Герич, 18, Гаджук, 64 (автогол), Эрнандес, 73

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Черноморец).
64’
ГОЛ ! Автогол забил Илья Гаджук (Ингулец).
37’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ингулец.
13’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Ингулец Владислав Герич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
