Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец

В субботу, 20 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Ингулец» на своем поле сыграл с «Черноморцем». До очной встречи обе команды шли без поражений.

«Черноморец» вышел вперед на 18-й минуте. Автором первого гола в матче стал Владислав Герич. Хозяева отыгрались еще до перерыва благодаря точному удару Артема Бенедюка.

Во втором тайме автогол Ильи Гаджука позволил «Черноморцу» снова выйти вперед. А на 73-й минуте Эрнандес закрепил преимущество одесского клуба.

Спустя девять минут Виталий Фарасеенко подарил «Ингульцу» надежду. Но спастись от поражения команда Василия Кобина так и не смогла.

Первая лига. 7-й тур, 20 сентября. Стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Черноморец» – 2:3

Голы: Бенедюк, 37, Фарасеенко, 82 – Герич, 18, Гаджук, 64 (автогол), Эрнандес, 73

Видеозапись матча

Инфографика