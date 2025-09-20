Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр КУЧЕР: «Лучше играть, чем тренироваться»
Первая лига
Ингулец
20.09.2025 12:30 – FT 2 : 3
Черноморец
Украина. Первая лига
20 сентября 2025, 16:11
Александр КУЧЕР: «Лучше играть, чем тренироваться»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал результат матча с «Ингульцом»

ФК Черноморец. Александр Кучер

В матче седьмого тура Первой лиги «Черноморец» на выезде обыграл «Ингулец» со счетом 3:2. Главный тренер одесского клуба Александр Кучер прокомментировал победу своей команды.

«Судя по турнирной таблице, все понимали, что это за матч. Матч тура, скорее всего. Потому что команды, которые играли в Премьер-лиге в прошлом сезоне, и хотят вернуться туда. Понимали, что приедем к неплохой команде, которая оставила тот состав, который у нее был в Премьер-лиге. Она сыграна, у нее хорошие исполнители, хороший тренер, работающий с ней уже некоторое время. Знали, что будет очень тяжело, будет много борьбы, будет много желания, как с нашей стороны, так и со стороны команды соперника. И все будут хотеть получить нужные три очка. И мы видели сегодня много борьбы, много эмоций было, но побеждает сильнейший.

В футболе кто меньше ошибается, тот и побеждает. Мы сегодня меньше ошибались и больше забили, скажем так. Работой своих футболистов полностью удовлетворены сегодня. Конечно, будем пересматривать, смотреть. Если ты два пропускаешь, то есть вопросы. И после игры я не люблю сразу что-то говорить, махать руками. Я люблю приехать домой, спокойно пересмотреть пару раз матч, и только после этого принимать какие-то решения.

Мы не ехали атаковать, мы хотели отдать мяч и использовать то пространство, которое у нас будет. И в принципе, то, что мы планировали, у нас получалось. Были моменты, которые мы могли решать еще в первом тайме. Там и во втором в начале были. Мы использовали пространство, и за счет этого сыграли. Мы понимали, что у нас много нападающих, умеющих использовать свою скорость и сыграть один в один. Так что на этом и сыграли.

Плотный график? Мне всегда было лучше играть, чем тренироваться. Я не вижу в этом никаких проблем. У нас есть 22-23 футболиста, на которых мы рассчитываем. Будет ротация и лучше играть, чем тренироваться. Не вижу в этом никаких вопросов. Больше игр – лучше, и болельщикам, и телезрителям, и самим футболистам. Надо к этому идти. Не нужно там жаловаться. Весь мир играет в таком цикле и нет никаких вопросов. А мы всегда жалуемся почему-то», – сказал Александр Кучер.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Черноморец).
64’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сергей Кисленко (Ингулец).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бенедюк (Ингулец).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец).
Важная победа. Ворскла выиграла и не отпускает лидеров Первой лиги
Игорь БЕЛАНОВ: «Должен признать, что в Украине есть и клубы, которые...»
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Ингулец Ингулец - Черноморец Александр Кучер пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
