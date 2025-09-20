Украина. Первая лига20 сентября 2025, 12:30 |
670
0
Ингулец – Черноморец, Пробой – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 20 сентября видеотрансляцию матчей 7-го тура
20 сентября 2025, 12:30 |
670
0
20 сентября проходят матчи 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 7-й тур, 20 сентября 2025
- 12:30. Ингулец – Черноморец Одесса
- 14:30. Пробой Городенка – Ворскла Полтава
Турнирная таблица
