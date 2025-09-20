Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ингулец – Черноморец, Пробой – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Пробой
20.09.2025 14:30 - : -
Ворскла
Украина. Первая лига
20 сентября 2025, 12:30
Ингулец – Черноморец, Пробой – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 20 сентября видеотрансляцию матчей 7-го тура

Ингулец – Черноморец, Пробой – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE
ФК Ингулец

20 сентября проходят матчи 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 7-й тур, 20 сентября 2025

  • 12:30. Ингулец – Черноморец Одесса
  • 14:30. Пробой Городенка – Ворскла Полтава

Турнирная таблица

12:30. Ингулец – Черноморец Одесса

14:30. Пробой Городенка – Ворскла Полтава

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
