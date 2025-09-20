Ингулец – Черноморец, Пробой – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE

20 сентября проходят матчи 7-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 7-й тур, 20 сентября 2025

12:30. Ингулец – Черноморец Одесса

14:30. Пробой Городенка – Ворскла Полтава

