20 сентября 2025, 16:33 | Обновлено 20 сентября 2025, 16:46
Важная победа. Ворскла выиграла и не отпускает лидеров Первой лиги

Полтавчане победили на выезде

ФК Ворскла

Состоялся второй матч субботнего игрового дня в рамках Первой лиги. Ворскла на выезде сумела обыграть Пробой со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.

Полтавская команда набрала 11 очков и старается не отпускать лидеров. Ворскла поднялась на 5-е место. Черноморец пока вне конкуренции (19 очков), но от второй позиции и Левого Берега отставание составляет четыре пункта.

Пробой с 5 очками идет 12-м.

Первая лига. 7-й тур

Пробой – Ворскла 0:2
Голы: Войцеховский, 58, Андрущенко, 64

Ворскла Полтава Пробой Городенка Первая лига Украины
