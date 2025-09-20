Важная победа. Ворскла выиграла и не отпускает лидеров Первой лиги

Состоялся второй матч субботнего игрового дня в рамках Первой лиги. Ворскла на выезде сумела обыграть Пробой со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.

Полтавская команда набрала 11 очков и старается не отпускать лидеров. Ворскла поднялась на 5-е место. Черноморец пока вне конкуренции (19 очков), но от второй позиции и Левого Берега отставание составляет четыре пункта.

Пробой с 5 очками идет 12-м.

Первая лига. 7-й тур

Пробой – Ворскла 0:2

Голы: Войцеховский, 58, Андрущенко, 64