Важная победа. Ворскла выиграла и не отпускает лидеров Первой лиги
Полтавчане победили на выезде
Состоялся второй матч субботнего игрового дня в рамках Первой лиги. Ворскла на выезде сумела обыграть Пробой со счетом 2:0 благодаря двум голам во втором тайме.
Полтавская команда набрала 11 очков и старается не отпускать лидеров. Ворскла поднялась на 5-е место. Черноморец пока вне конкуренции (19 очков), но от второй позиции и Левого Берега отставание составляет четыре пункта.
Пробой с 5 очками идет 12-м.
Первая лига. 7-й тур
Пробой – Ворскла 0:2
Голы: Войцеховский, 58, Андрущенко, 64
