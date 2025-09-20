В субботу, 20 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Пробой Городенка

Новичок чемпионата ожидаемо начал сезон не слишком удачно. За 6 поединков Первой лиги коллектив одержал всего 1 победу – в 1 туре против такого же новичка «Чернигова». Также «Пробой» сыграл вничью с «Металлистом» и «Подольем», а вот в матчах против «Левого Берега», «Нивы Т» и «Буковины» потерпел поражение. С 5-ю баллами на счету команда занимает 12-е место чемпионата.

Из Кубка Украины «Пробий» вылетел на стадии 1/32 финала из-за минимального поражения против «ЛНЗ Черкассы».

Ворскла

Прошлый участник УПЛ в текущем сезоне не показывает достойной для своего уровня игры. Хотя «Ворскла» стартовала в Первой лиге с 2-х побед против «Феникса» и «ЮКСА», но в дальнейшем коллектив проиграл «Металлургу» и «Ингульцу», а также сыграл вничью с «Агробизнесом» и «Черноморцем». 8 набранных баллов позволяют полтавчанам занимать 7-е место турнирной таблицы.

Из Кубка Украины «Ворскла» также вылетела еще в 1/32 финала, минимально проиграв сумской «Виктории».

Личные встречи

Команды еще никогда не встречались в очных играх.

Интересные факты

«Ворскла» не одержала ни одной выездной победы в этом сезоне. На счету команды 2 поражения и 1 ничья.

«Пробой» пропустил 11 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й самый худший показатель среди всех команд.

Безвыигрышная серия «Пробоя» длится уже 6 игр. В свою очередь «Ворскла» не побеждает уже в течение 5 матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.74.