Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пробой – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Пробой
20.09.2025 14:30 – 21 0 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
20 сентября 2025, 13:32 |
201
0

Пробой – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 20 сентября в 14:30 по Киеву

20 сентября 2025, 13:32 |
201
0
Пробой – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
фк вор

В субботу, 20 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Пробой Городенка

Новичок чемпионата ожидаемо начал сезон не слишком удачно. За 6 поединков Первой лиги коллектив одержал всего 1 победу – в 1 туре против такого же новичка «Чернигова». Также «Пробой» сыграл вничью с «Металлистом» и «Подольем», а вот в матчах против «Левого Берега», «Нивы Т» и «Буковины» потерпел поражение. С 5-ю баллами на счету команда занимает 12-е место чемпионата.

Из Кубка Украины «Пробий» вылетел на стадии 1/32 финала из-за минимального поражения против «ЛНЗ Черкассы».

Ворскла

Прошлый участник УПЛ в текущем сезоне не показывает достойной для своего уровня игры. Хотя «Ворскла» стартовала в Первой лиге с 2-х побед против «Феникса» и «ЮКСА», но в дальнейшем коллектив проиграл «Металлургу» и «Ингульцу», а также сыграл вничью с «Агробизнесом» и «Черноморцем». 8 набранных баллов позволяют полтавчанам занимать 7-е место турнирной таблицы.

Из Кубка Украины «Ворскла» также вылетела еще в 1/32 финала, минимально проиграв сумской «Виктории».

Личные встречи

Команды еще никогда не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «Ворскла» не одержала ни одной выездной победы в этом сезоне. На счету команды 2 поражения и 1 ничья.
  • «Пробой» пропустил 11 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й самый худший показатель среди всех команд.
  • Безвыигрышная серия «Пробоя» длится уже 6 игр. В свою очередь «Ворскла» не побеждает уже в течение 5 матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
Пробой
20 сентября 2025 -
14:30
Ворскла
Обе забьют 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Ингулец – Черноморец, Пробой – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Эпицентр – Кривбасс
Пробой Городенка Ворскла Полтава прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20 сентября 2025, 14:06 0
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 20 сентября и начнептся в 15:00 по Киеву

Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Футбол | 20 сентября 2025, 08:59 8
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»

Игор Дуляй поддержал украинского вингера

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем