Пробой – Ворскла – 0:2. Два мяча за шесть минут. Видео голов и обзор
«Ворскла» прервала безголевую серию
В субботу, 20 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Пробой» на своем поле уступил полтавской «Ворскле» со счетом 0:2.
«Ворскла» ехала на матч, имея за плечами серию из четырех поединков без забитых мячей. И вот серия прервалась
Гости открыли счет на 58-й минуте встречи. Автором долгожданного для полтавской команды мяча стал Владислав Войцеховский.
Спустя шесть минут «Ворскла» увеличила преимущество в счете. На этот раз отличился Максим Андрущенко.
Первая лига. 7-й тур, 20 сентября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»
«Пробой» – «Ворскла» – 0:2
Голы: Войцеховский, 58, Андрущенко, 64
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
