Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пробой – Ворскла – 0:2. Два мяча за шесть минут. Видео голов и обзор
Первая лига
Пробой
20.09.2025 14:30 – FT 0 : 2
Ворскла
Украина. Первая лига
Пробой – Ворскла – 0:2. Два мяча за шесть минут. Видео голов и обзор

«Ворскла» прервала безголевую серию

Пробой – Ворскла – 0:2. Два мяча за шесть минут. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

В субботу, 20 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Пробой» на своем поле уступил полтавской «Ворскле» со счетом 0:2.

«Ворскла» ехала на матч, имея за плечами серию из четырех поединков без забитых мячей. И вот серия прервалась

Гости открыли счет на 58-й минуте встречи. Автором долгожданного для полтавской команды мяча стал Владислав Войцеховский.

Спустя шесть минут «Ворскла» увеличила преимущество в счете. На этот раз отличился Максим Андрущенко.

Первая лига. 7-й тур, 20 сентября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» – «Ворскла» – 0:2

Голы: Войцеховский, 58, Андрущенко, 64

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Андрущенко (Ворскла).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Войцеховский (Ворскла).
