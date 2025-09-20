Пробой – Ворскла – 0:2. Два мяча за шесть минут. Видео голов и обзор

В субботу, 20 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Пробой» на своем поле уступил полтавской «Ворскле» со счетом 0:2.

«Ворскла» ехала на матч, имея за плечами серию из четырех поединков без забитых мячей. И вот серия прервалась

Гости открыли счет на 58-й минуте встречи. Автором долгожданного для полтавской команды мяча стал Владислав Войцеховский.

Спустя шесть минут «Ворскла» увеличила преимущество в счете. На этот раз отличился Максим Андрущенко.

Первая лига. 7-й тур, 20 сентября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» – «Ворскла» – 0:2

Голы: Войцеховский, 58, Андрущенко, 64

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча