Александр БАБИЧ: «Очень радует, что мы забили и сняли это бремя»

В матче седьмого тура Первой лиги «Ворскла» на выезде со счетом 2:0 обыграла НК «Пробой». Итог поединка подвел наставник полтавского клуба Александр Бабич.

«Первая победа на выезде против крепкого соперника. Против такого соперника, играющего дома очень ровно. Могу сказать, что немного на ребят давило то, что не могли победить, а в первую очередь не могли забить. Многие моменты мы создавали за эти матчи, не могли забить. И очень радует, что сегодня мы забили. Такое бремя, давление было на ребят и теперь, я так понимаю, что оно спадет с наших игроков.

Конечно, очень приятно, когда приезжают наши болельщики. Мы их тоже поздравляем, поздравляем руководство. Я верю в то, что мы когда вместе, то все сделаем. Этот матч, он как и 0:2, но он не так легок был до нас.

Как готовились к сопернику? Мы больше всего делали акцент на том, что команда играет в вертикальный футбол, силовой футбол, постоянно нагружает уголовную площадку соперника. И нам прежде нужно было поработать над первым мячом и подобрать второй мяч. В принципе, я очень доволен, как мы это сделали. Очень много мячей выиграли. То есть считаю, что мы подготовились очень неплохо, сыграли на ноль плюс забили два мяча на выезде. Это очень радует нас и наше руководство, да и болельщиков», – сказал Александр Бабич.