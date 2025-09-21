Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ингулец
20.09.2025 12:30 – FT 2 : 3
Черноморец
Украина. Первая лига
Ингулец – Черноморец – 2:3. Победа лидера. Видео голов и обзор матча

Команды забили пять мячей на двоих

В субботу, 20 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Ингулец» на своем поле сыграл с «Черноморцем». Команды продемонстрировали результативный футбол.

«Черноморец» вышел вперед на 18-й минуте. Автором первого гола в матче стал Владислав Герич. «Ингулец» отыгрался еще до перерыва благодаря точному удару Артема Бенедюка.

Во втором тайме автогол Ильи Гаджука позволил «Черноморцу» снова выйти вперед. А на 73-й минуте Эрнандес закрепил преимущество одесского клуба.

Спустя девять минут Виталий Фарасеенко подарил «Ингульцу» надежду. Но спастись от поражения команда Василия Кобина так и не смогла.

Первая лига. 7-й тур, 20 сентября. Стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Черноморец» – 2:3

Голы: Бенедюк, 37, Фарасеенко, 82 – Герич, 18, Гаджук, 64 (автогол), Эрнандес, 73

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Черноморец).
64’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сергей Кисленко (Ингулец).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бенедюк (Ингулец).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Герыч (Черноморец).
