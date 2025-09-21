Ингулец – Черноморец – 2:3. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
Команды забили пять мячей на двоих
В субботу, 20 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Ингулец» на своем поле сыграл с «Черноморцем». Команды продемонстрировали результативный футбол.
«Черноморец» вышел вперед на 18-й минуте. Автором первого гола в матче стал Владислав Герич. «Ингулец» отыгрался еще до перерыва благодаря точному удару Артема Бенедюка.
Во втором тайме автогол Ильи Гаджука позволил «Черноморцу» снова выйти вперед. А на 73-й минуте Эрнандес закрепил преимущество одесского клуба.
Спустя девять минут Виталий Фарасеенко подарил «Ингульцу» надежду. Но спастись от поражения команда Василия Кобина так и не смогла.
Первая лига. 7-й тур, 20 сентября. Стадион «Ингулец»
«Ингулец» – «Черноморец» – 2:3
Голы: Бенедюк, 37, Фарасеенко, 82 – Герич, 18, Гаджук, 64 (автогол), Эрнандес, 73
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
