В субботу, 20 сентября состоится поединок 7-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Ингулец

Петровская команда после неудачного сезона в УПЛ сейчас демонстрирует уверенную игру. В чемпионате клуба уже удалось одолеть «Металлист», «Подолье» и «Ворсклу» и сыграть вничью с «Буковиной», тернопольской «Нивой» и «ЮКСА». 12 очков на счету позволяют «Ингульцу» занимать 3 место турнирной таблицы и быть одним из главных фаворитов на повышение в высший дивизион.

В 1/32 финала Кубка Украины коллектив одолел любительский «Карбон Черкассы» со счетом 1:2.

Черноморец

Прошлый участник Премьер-лиги начал новый сезон просто эталонно. В Первой лиге одесситы уже победили «Ниву Т», «Подолье«», «ЮКСА», «Феникс-Мариуполь» и «Металлург». Единственная осечка произошла в игре против «Ворсклы», завершившейся вничью 0:0. После 6 игр «Черноморец» получил 16 зачетных баллов, позволяющих ему занимать 1-е место чемпионата.

В 1/32 финала Кубка Украины команде очень не повезло с жребием, ведь одесситы сразу были вынуждены противостоять команде по УПЛ – луганской «Заре». Однако «Черноморец» смог одержать победу 2:1 и пройти в следующий раунд.

Личные встречи

В прошлом сезоне статистика личных противостояний была достаточно равной. Во 1-м круге минимальную победу одержал «Черноморец», а во 2-м со счетом 1:0 победил «Ингулец».

Интересные факты

У «Черноморца» лучшая оборона в текущем сезоне Первой лиги – за 6 игр команда до сих пор не пропустила ни одного гола.

«Ингулец» забил 12 мячей в текущем сезоне чемпионата – лучший показатель среди всех команд.

«Ингулец» не проиграл ни одного домашнего матча в этом сезоне. На счету команды 1 победа и 2 ничьи.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.53.