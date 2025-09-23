Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз

Эвертон завершил выступления в Кубке английской лиги 2025/26.

В матче 1/16 финала ириски проиграли команде Вулверхэмптон со счетом 0:2. Встреча состоялась на стадионе волков Молинью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Маршалл Манетзи и Толуваласе Арокодаре.

Украинский левый защитник ирисок Виталий Миколенко начал встречу в резерве. Наставник ливерпульского клуба Дэвид Мойес выпустил Миколенко на 78-й минуте, заменив Шимуса Коулмэна.

Вулверхэмптон провел седьмой матч в кампании 2025/26 и добыл вторую победу – обе в Кубке лиги. В АПЛ волки проиграли пять поединков из пяти. Эвертон в чемпионате Англии набрал семь очков и идет на 10-й позиции.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 23 сентября

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0

Голы: Манетзи, 29, Арокодаре, 88