Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
Ириски потерпели поражение со счетом 0:2 от Вулверхэмптона в матче 1/16 финала
Эвертон завершил выступления в Кубке английской лиги 2025/26.
В матче 1/16 финала ириски проиграли команде Вулверхэмптон со счетом 0:2. Встреча состоялась на стадионе волков Молинью.
Голами за хозяев отличились Маршалл Манетзи и Толуваласе Арокодаре.
Украинский левый защитник ирисок Виталий Миколенко начал встречу в резерве. Наставник ливерпульского клуба Дэвид Мойес выпустил Миколенко на 78-й минуте, заменив Шимуса Коулмэна.
Вулверхэмптон провел седьмой матч в кампании 2025/26 и добыл вторую победу – обе в Кубке лиги. В АПЛ волки проиграли пять поединков из пяти. Эвертон в чемпионате Англии набрал семь очков и идет на 10-й позиции.
Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 23 сентября
Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0
Голы: Манетзи, 29, Арокодаре, 88
