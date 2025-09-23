Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
23.09.2025 21:45 – FT 2 : 0
Эвертон
Кубок английской лиги
23 сентября 2025, 23:40
Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз

Ириски потерпели поражение со счетом 0:2 от Вулверхэмптона в матче 1/16 финала

Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон завершил выступления в Кубке английской лиги 2025/26.

В матче 1/16 финала ириски проиграли команде Вулверхэмптон со счетом 0:2. Встреча состоялась на стадионе волков Молинью.

Голами за хозяев отличились Маршалл Манетзи и Толуваласе Арокодаре.

Украинский левый защитник ирисок Виталий Миколенко начал встречу в резерве. Наставник ливерпульского клуба Дэвид Мойес выпустил Миколенко на 78-й минуте, заменив Шимуса Коулмэна.

Вулверхэмптон провел седьмой матч в кампании 2025/26 и добыл вторую победу – обе в Кубке лиги. В АПЛ волки проиграли пять поединков из пяти. Эвертон в чемпионате Англии набрал семь очков и идет на 10-й позиции.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/16 финала, 23 сентября

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0

Голы: Манетзи, 29, Арокодаре, 88

Виталий Миколенко Вулверхэмптон Эвертон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
