Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вулверхэмптон – Эвертон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
23.09.2025 21:45 - : -
Эвертон
Англия
23 сентября 2025, 18:38 |
Вулверхэмптон – Эвертон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги начнется в 21:45

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Эвертон
