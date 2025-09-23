23.09.2025 21:45 - : -
Вулверхэмптон – Эвертон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Матч 1/16 финала Кубка английской лиги начнется в 21:45
Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Эвертон».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
