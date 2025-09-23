Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
23.09.2025 21:45 - : -
Эвертон
Кубок английской лиги
23 сентября 2025, 00:09 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:15
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Матч начнется 23 сентября в 21:45 по Киеву

23 сентября 2025, 00:09 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:15
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
ФК Вулверхэмптон

Во вторник, 23 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Вулверхэмптон

Команда начала новый сезон, мягко говоря, провально. За 5 стартовых туров в Премьер-лиге волки не одержали ни одной победы и даже не сыграли вничью. Коллектив проиграл «Ман Сити», «Борнмуту», «Ньюкаслу», «Эвертону» и новичку «Лидсу» с общим счетом 3:12. Именно по таким результатам клуб сейчас находится на самом дне турнирной таблицы АПЛ.

Однако в Кубке лиги «волки» начали неплохо, одержав «Вест Гэм» со счетом 3:2 на стадии 1/32 финала турнира.

Эвертон

Относительно неплохую игру сейчас демонстрирует ливерпульская команда. В Премьер-лиге «Эвертон» смог победить «Брайтон» и тот же «Вулверхэмптон», сыграть вничью с «Астон Виллой» и дважды проиграть против «Лидса» и «Ливерпуля». С 7 баллами на счету «ириски» занимают 10-ю позицию турнирной таблицы чемпионата.

На стадии 1/32 финала «Эвертон» победил «Мэнсфилд» из 3-го дивизиона со счетом 2:0.

Личные встречи

За последние 5 игр между коллективами установилось равновесие. 2 выигрыша одержал «Эвертон», еще 2 победы на счету «волков», а 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • «Вулверхэмптон» пропустил 12 голов в текущем сезоне АПЛ – 2-й самый худший результат среди всех команд.
  • «Вулвз» пропускали первыми в 4-х из последних 6-х поединках.
  • Только в 1 из последних 7-х поединках между командами было забито менее 2 голов.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
23 сентября 2025 -
21:45
Эвертон
Обе забьют 1.77
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Эвертон Эвертон прогнозы прогнозы на футбол Кубок английской лиги по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
