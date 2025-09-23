Во вторник, 23 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Вулверхэмптон

Команда начала новый сезон, мягко говоря, провально. За 5 стартовых туров в Премьер-лиге волки не одержали ни одной победы и даже не сыграли вничью. Коллектив проиграл «Ман Сити», «Борнмуту», «Ньюкаслу», «Эвертону» и новичку «Лидсу» с общим счетом 3:12. Именно по таким результатам клуб сейчас находится на самом дне турнирной таблицы АПЛ.

Однако в Кубке лиги «волки» начали неплохо, одержав «Вест Гэм» со счетом 3:2 на стадии 1/32 финала турнира.

Эвертон

Относительно неплохую игру сейчас демонстрирует ливерпульская команда. В Премьер-лиге «Эвертон» смог победить «Брайтон» и тот же «Вулверхэмптон», сыграть вничью с «Астон Виллой» и дважды проиграть против «Лидса» и «Ливерпуля». С 7 баллами на счету «ириски» занимают 10-ю позицию турнирной таблицы чемпионата.

На стадии 1/32 финала «Эвертон» победил «Мэнсфилд» из 3-го дивизиона со счетом 2:0.

Личные встречи

За последние 5 игр между коллективами установилось равновесие. 2 выигрыша одержал «Эвертон», еще 2 победы на счету «волков», а 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

«Вулверхэмптон» пропустил 12 голов в текущем сезоне АПЛ – 2-й самый худший результат среди всех команд.

«Вулвз» пропускали первыми в 4-х из последних 6-х поединках.

Только в 1 из последних 7-х поединках между командами было забито менее 2 голов.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.77.