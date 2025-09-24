Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0. Миколенко вышел на замену. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги
Вечером 23 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.
Эвертон на домашней арене проиграл команде Вулверхэмптон со счетом 0:2.
Голы у хозяев поля забили Маршалл Мунетси и Толу Арокодаре.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле на замену на 78-й минуте.
Волки вышли в 1/8 финала Кубка лиги, а Эвертон выбыл из турнира.
Кубок английской лиги 2025/26
1/16 финала, 23 сентября
Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0
Голы: Мунетси, 29, Арокодаре, 88
Видео голов и обзор матча
События матча
