Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0. Миколенко вышел на замену. Видео голов
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
23.09.2025 21:45 – FT 2 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 сентября 2025, 08:07 | Обновлено 24 сентября 2025, 08:13
115
0

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0. Миколенко вышел на замену. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги

24 сентября 2025, 08:07 | Обновлено 24 сентября 2025, 08:13
115
0
Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0. Миколенко вышел на замену. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Вечером 23 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Эвертон на домашней арене проиграл команде Вулверхэмптон со счетом 0:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Голы у хозяев поля забили Маршалл Мунетси и Толу Арокодаре.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле на замену на 78-й минуте.

Волки вышли в 1/8 финала Кубка лиги, а Эвертон выбыл из турнира.

Кубок английской лиги 2025/26

1/16 финала, 23 сентября

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0

Голы: Мунетси, 29, Арокодаре, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Толуваласе Арокодаре (Вулверхэмптон), асcист Жуан Гомес.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Маршал Манетси (Вулверхэмптон).
По теме:
Милан – Лечче – 3:0. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Стала известна оценка Варфоломеева за ассист с Челси
Эвертон Вулверхэмптон Виталий Миколенко Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Вулверхэмптон - Эвертон Маршалл Мунетси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он отличный игрок и замечательный парень»
Футбол | 24 сентября 2025, 08:30 0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он отличный игрок и замечательный парень»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он отличный игрок и замечательный парень»

Итальянский коуч дал пресс-конференцию перед матчем с «Ниццей»

Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2025, 14:40 0
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги
Ставить ли на Реал и Барсу? Анонс и прогнозы на 6 тур Ла Лиги

9 ставок на мид-уик, если брать экспрессом – коэффициент 284

Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Футбол | 23.09.2025, 13:32
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
Футбол | 24.09.2025, 02:48
Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Футбол | 23.09.2025, 09:41
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 14
Футбол
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем