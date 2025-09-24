Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0. Миколенко вышел на замену. Видео голов

Вечером 23 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26.

Эвертон на домашней арене проиграл команде Вулверхэмптон со счетом 0:2.

Голы у хозяев поля забили Маршалл Мунетси и Толу Арокодаре.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле на замену на 78-й минуте.

Волки вышли в 1/8 финала Кубка лиги, а Эвертон выбыл из турнира.

Кубок английской лиги 2025/26

1/16 финала, 23 сентября

Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0

Голы: Мунетси, 29, Арокодаре, 88

