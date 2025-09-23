Леванте – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 сентября состоится матч шестого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Леванте» и мадридский «Реал».

Местом проведения встречи станет арена «Эстади Сьютат де Валенсия» в городе Валенсия.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Реал» находится на первой строчке – 15 очков. А вот «Леванте» располагается рядом с зоной вылета – 16-е место и четыре балла.

В последний раз команды встречались в рамках чемпионата Испании весной 2022 года на «Сантьяго Бернабеу». Тогда мадридский клуб дома разгромил соперника со счетом 6:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

