Леванте – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 сентября в 22:30 поединок 6-го тура испанской Ла Лиги
23 сентября состоится матч шестого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Леванте» и мадридский «Реал».
Местом проведения встречи станет арена «Эстади Сьютат де Валенсия» в городе Валенсия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Реал» находится на первой строчке – 15 очков. А вот «Леванте» располагается рядом с зоной вылета – 16-е место и четыре балла.
В последний раз команды встречались в рамках чемпионата Испании весной 2022 года на «Сантьяго Бернабеу». Тогда мадридский клуб дома разгромил соперника со счетом 6:0.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Леванте – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усман опередил звезду «Барселоны» в борьбе за престижную награду
Организация планирует запретить добивание после неудачного удара с 11-метровой отметки