  4. Наполи одолели Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А
Чемпионат Италии
Наполи
22.09.2025 21:45 – FT 3 : 2
Пиза
Италия
23 сентября 2025, 03:00 | Обновлено 23 сентября 2025, 03:48
7
0

Наполи одолели Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А

Подопечные Конте добыли победу со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч четвертого утра чемпионата Италии между «Наполи» и «Пизой».

Встречу принимал «Стадион Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:2, чуть было не упустив 3 балла в концовке встречи.

Подопечные Антонио Конте возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в своем активе 12 баллов. «Пиза» с 1 баллом осталась 19-й.

Серия А. 4-й тур

Наполи – Пиза – 3:2

Голы: Гилмур, 39, Спинаццола, 73, Лукка, 82 – Нзола, 60 (пенальти), Лорран, 90

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
