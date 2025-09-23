Наполи одолели Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А
Подопечные Конте добыли победу со счетом 3:2
В понедельник, 22 сентября, состоялся матч четвертого утра чемпионата Италии между «Наполи» и «Пизой».
Встречу принимал «Стадион Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:2, чуть было не упустив 3 балла в концовке встречи.
Подопечные Антонио Конте возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в своем активе 12 баллов. «Пиза» с 1 баллом осталась 19-й.
Серия А. 4-й тур
Наполи – Пиза – 3:2
Голы: Гилмур, 39, Спинаццола, 73, Лукка, 82 – Нзола, 60 (пенальти), Лорран, 90
Фото матча:
