Наполи – Пиза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября в 21:45 поединок Серии А
В понедельник, 22 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Пиза».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадонна».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Наполи – Пиза
