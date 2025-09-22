Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наполи – Пиза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Наполи
22.09.2025 21:45 - : -
Пиза
Италия
22 сентября 2025, 11:11
13
0

Наполи – Пиза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 21:45 поединок Серии А

22 сентября 2025, 11:11
13
0
Наполи – Пиза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 22 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Пиза».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадонна».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Пиза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Наполи – Пиза
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Наполи Пиза
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
