Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи одолел Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А
Чемпионат Италии
Наполи
22.09.2025 21:45 – FT 3 : 2
Пиза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 сентября 2025, 03:00 | Обновлено 23 сентября 2025, 05:00
43
0

Наполи одолел Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А

Подопечные Конте добыли победу со счетом 3:2

23 сентября 2025, 03:00 | Обновлено 23 сентября 2025, 05:00
43
0
Наполи одолел Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч четвертого утра чемпионата Италии между «Наполи» и «Пизой».

Встречу принимал «Стадион Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:2, чуть было не упустив 3 балла в концовке встречи.

Подопечные Антонио Конте возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в своем активе 12 баллов. «Пиза» с 1 баллом осталась 19-й.

Серия А. 4-й тур

Наполи – Пиза – 3:2

Голы: Гилмур, 39, Спинаццола, 73, Лукка, 82 – Нзола, 60 (пенальти), Лорран, 90

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
По теме:
Наполи – Пиза – 3:2. Неаполь на вершине. Видео голов и обзор матча
Нико Пас является лучшим ассистентом Серии А с момента своего дебюта в лиге
Наполи – Пиза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Серия A Наполи Пиза чемпионат Италии по футболу Леонардо Спинаццола Лоренцо Лукка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Футбол | 22 сентября 2025, 07:08 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»

Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках

Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22 сентября 2025, 17:29 132
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией

Команда Шовковского снова пропустила в конце игры

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 23:49
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Футбол | 23.09.2025, 04:03
Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Спортинг с двумя пенальти разгромил Морейренсе
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 14:49
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27 1
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08 1
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем