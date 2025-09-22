22 сентября на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 4-го тура Серии А, в котором Наполи встретится с Пизой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда вернулась на вершину при Спаллетти, в 2023-м году. Но потом все, казалось бы, развалилось, и обладатель скудетто рухнул аж на десятое место. Тем не менее, это не смутили Конте, что прибыл в Неаполь летом прошлого года - и смог с первой же попытки выиграть чемпионскую гонку у Интера.

Перед началом нового сезона травмировался Лукаку. Ему в дэдлайн на замену арендовали Хейлунда, но больше пользы уже приносит другой новичок, пришедший из Англии - Де Брейне. Он помог начать новый сезон с побед в рамках Серии А, над Сассуоло, Кальяри и даже Фиорентиной на выезде - только от нее все же пропустили первый гол. Но против бывшего своего клуба, Манчестер Сити, уже и плеймейкер ничего не показал. Как и итальянцы в целом, когда остались в меньшинстве еще в середине первого тайма, в итоге проиграв 0:2 англичанам.

Пиза

Клуб до этого был в Серии А в 1991-м году. После этого было немало проблем, и только в последнее время пошел подъем, с четвертого дивизиона страны. Но только ставка на Индзаги принесла главный результат. В прошлом сезоне получилось взять второе место в Серии В - этого было достаточно для прямого повышения. Вот только без Филиппо - тот решил остаться на привычном уровне, где успешен.

Его сменил другой известный в прошлом нападающий, Джилардино. Начинает он ожидаемо тяжело. Даже Чезену в кубке прошли только по пенальти после 0:0. Ничьей закончился первый тур - свели к 1:1 поединок с Аталантой. Но потом уступили и Роме, и Удинезе (оба раза дома по 0:1).

Статистика личных встреч

Всего было пять очных матчей - три победы Наполи при паре ничьих. И то с 2007-го года клубы не пересекались ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для чемпиона дома. Рекомендуем ставить на то, что он дома обыграет новичка при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,89).