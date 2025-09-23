Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Пиза – 3:2. Неаполь на вершине. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Наполи
22.09.2025 21:45 – FT 3 : 2
Пиза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 сентября 2025, 03:48 |
28
0

Наполи – Пиза – 3:2. Неаполь на вершине. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Серии А

23 сентября 2025, 03:48 |
28
0
Наполи – Пиза – 3:2. Неаполь на вершине. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч четвертого утра чемпионата Италии между «Наполи» и «Пизой».

Встречу принимал «Стадион Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:2 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в своем активе 12 баллов. «Пиза» с 1 баллом осталась 19-й.

Серия А. 4-й тур

Наполи – Пиза – 3:2

Голы: Гилмур, 39, Спинаццола, 73, Лукка, 82 – Нзола, 60 (пенальти), Лорран, 90

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лорран (Пиза), асcист Самуэле Ангори.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Наполи), асcист Скотт МакТоминай.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Наполи), асcист Станислав Лоботка.
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Мбала Нзола (Пиза).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Билли Гилмор (Наполи), асcист Леонардо Спинаццола.
По теме:
Наполи одолели Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А
Нико Пас является лучшим ассистентом Серии А с момента своего дебюта в лиге
Прикарпатье – Нива Т – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
Наполи Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Лоренцо Лукка Леонардо Спинаццола
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Бокс | 22 сентября 2025, 04:45 0
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»

Карл вспомнил поединок Владимира против Джошуа

Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Футбол | 23 сентября 2025, 02:08 1
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем

Украинский защитник провел на поле весь матч

Шовковский поговорил с Михавко после фиаско «Динамо»: «Он не ответил»
Футбол | 22.09.2025, 20:33
Шовковский поговорил с Михавко после фиаско «Динамо»: «Он не ответил»
Шовковский поговорил с Михавко после фиаско «Динамо»: «Он не ответил»
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 14:49
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Неожиданностей не будет. В сеть слили имя обладателя Золотого мяча 2025
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22.09.2025, 17:29
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27 1
Футбол
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
21.09.2025, 15:28 7
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем