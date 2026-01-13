Ювентус одержал крупнейшую победу в Серии А за почти 8 лет
«Кремонезе» попал под каток
В воскресенье, 13 октября, «Ювентус» в рамках 20-го тура Серии А разгромил «Кремонезе» – 5:0.
Голами в составе победителей отметились Бремер, Дэвид, Йылдыз и Маккенни, а Терраччано отправил мяч в собственные ворота.
В этом матче «Ювентус» забил как минимум пять мячей в одном поединке Серии A впервые с 4 февраля 2018 года – тогда против «Сассуоло» также на «Альянц Стэдиум» туринцы победили со счетом 7:0.
После этой победы «бьянконери» поднялись на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.
5 - La #Juventus ha segnato almeno cinque reti in un singolo match di #SerieA per la prima volta dal 4 febbraio 2018 contro il Sassuolo, anche in quel caso all'Allianz Stadium (7-0). Scatenata.#JuventusCremonese pic.twitter.com/LUqlx2WchP— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 12, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский центрбек провел на поле все 90 минут
Команду принял Альваро Арбелоа