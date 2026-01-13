Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус одержал крупнейшую победу в Серии А за почти 8 лет
Италия
13 января 2026, 08:15 | Обновлено 13 января 2026, 08:16
85
0

Ювентус одержал крупнейшую победу в Серии А за почти 8 лет

«Кремонезе» попал под каток

13 января 2026, 08:15 | Обновлено 13 января 2026, 08:16
85
0
Ювентус одержал крупнейшую победу в Серии А за почти 8 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 13 октября, «Ювентус» в рамках 20-го тура Серии А разгромил «Кремонезе» 5:0.

Голами в составе победителей отметились Бремер, Дэвид, Йылдыз и Маккенни, а Терраччано отправил мяч в собственные ворота.

В этом матче «Ювентус» забил как минимум пять мячей в одном поединке Серии A впервые с 4 февраля 2018 года – тогда против «Сассуоло» также на «Альянц Стэдиум» туринцы победили со счетом 7:0.

После этой победы «бьянконери» поднялись на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

По теме:
СПАЛЛЕТТИ после разгрома Кремонезе: «Я поставил бы сегодня хорошую семерку»
ФОТО. Итальянская журналистка снова впечатлила своей красотой
Ювентус – Кремонезе – 5:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча
Кремонезе Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Иван Чирко Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Футбол | 13 января 2026, 05:47 2
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?

Украинский центрбек провел на поле все 90 минут

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Футбол | 12.01.2026, 08:08
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Футбол | 12.01.2026, 13:17
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Забарный отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ от ФК Париж в Кубке
Футбол | 13.01.2026, 06:22
Забарный отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ от ФК Париж в Кубке
Забарный отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ от ФК Париж в Кубке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
11.01.2026, 10:43 4
Теннис
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем