Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бронза – Магучих, суперматч Эпицентр – Кривбасс, еще одна осечка Гвардиолы
Другие новости
22 сентября 2025, 09:02 | Обновлено 22 сентября 2025, 09:41
Бронза – Магучих, суперматч Эпицентр – Кривбасс, еще одна осечка Гвардиолы

Главные новости за 21 сентября на Sport.ua

Бронза – Магучих, суперматч Эпицентр – Кривбасс, еще одна осечка Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 21 сентября.

1. Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира

2А. Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра
Команды в УПЛ очень редко забивают девять мячей за игру

2В. По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Команда Бартуловича не проигрывает уже четыре матча УПЛ подряд

2С. Хватило одного гола. ЛНЗ победил Рух
Пономарев переиграл команду, которую до этого тренировал

3. Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром
Канониры вырвали ничью на последних минутах матча

4А. Дубль Феррана. Барселона разгромила Хетафе и продолжает погоню за Реалом
Победную точку во втором тайме поставил Дани Ольмо

4В. Очередная потеря очков. Атлетико вдесятером сыграл вничью с Мальоркой
Мадридский гранд вновь не смог добыть 3 очка в чемпионате Испании

5. Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Победный мяч в матче забил игрок «волков» Лоренцо Пеллегрини

6. Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Паолини одолела Пегулу: сборная Италии обыграла США со счетом 2:0 в финале турнира

7А. Впервые с 2017-го. Как финишировал ЧМ по борьбе
Украинские мастера греко-римской борьбы не завоевали ни одной медали на мировом первенстве

7В. Сборная Украины заняла 41-е место в медальном зачете ЧМ по легкой атлетике
В прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих заняла третье место

8. Ферстаппен выиграл гонку в Баку, ошибка и катастрофа Пиастри
Макс доминирует в Азербайджане, а Норрис отыграл шесть очков

9. С голом украинца. Лехия победила соперника в матче с семью мячами
Иван Желизко приложился к триумфу своего клуба – 4:3

10. Насколько реально, что Мудрик станет спринтером для участия в Олимпиаде
Анализируем странные слухи о якобы ближайших планах Михаила…

Гол Судакова, ассист Малиновского, шоу на Олд Траффорд
Откровения Кравца, дубль Ковталюка, соперник Ворсклы, поражение теннисисток
Завершен 1-й тур ЛЧ, золото Белинской, орел Моуриньо, вылет волейболистов
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
