По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Команда Бартуловича не проигрывает уже четыре матча УПЛ подряд
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
СК «Полтава» – «Металлист 1925» - 0:2
Голы: Павлюк, 37, Литвиненко, 71
Предупреждения: Хахлев, 9, Вивдыч, 38, Савенков, 49 – Калитвинцев, 56
Удаление: Коцюмака, 89 (грубый фол)
СК «Полтава»: Ермолов – Кононов (Коцюмака, 66), Ходуля (Плахтырь, 66), Савенков, Бужин – Мисюра – Галенков, Хахлев, Онищенко (Стрельцов, 56), Одарюк – Вивдыч.
«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк (Капинус, 77), Шабанов, Павлюк, Крупский – Калитвинцев (Чурко, 77), Калюжный, Литвиненко (Когут, 90) – Рашица, Петер (Мба, 62), Ари (Антюх, 62).
Арбитр: Олег Когут (Тернополь).
Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).
Удары (в створ): 8 (4) – 23 (8)
Угловые: 1 – 6
Оффсайды: 2 – 1.
СК ПОЛТАВА - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 26°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный специалист считает, что тренеру «сине-желтых» нужно доработать отбор до конца
Рэй Мерсер вспомнил, как его удивил Кличко
Молодці, дякую Уоманді за приємні емоції!