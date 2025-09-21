Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
21.09.2025 13:00 – FT 0 : 2
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава

Команда Бартуловича не проигрывает уже четыре матча УПЛ подряд

По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
СК Полтава

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

СК «Полтава» – «Металлист 1925» - 0:2

Голы: Павлюк, 37, Литвиненко, 71

Предупреждения: Хахлев, 9, Вивдыч, 38, Савенков, 49 – Калитвинцев, 56

Удаление: Коцюмака, 89 (грубый фол)

СК «Полтава»: Ермолов – Кононов (Коцюмака, 66), Ходуля (Плахтырь, 66), Савенков, Бужин – Мисюра – Галенков, Хахлев, Онищенко (Стрельцов, 56), Одарюк – Вивдыч.

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк (Капинус, 77), Шабанов, Павлюк, Крупский – Калитвинцев (Чурко, 77), Калюжный, Литвиненко (Когут, 90) – Рашица, Петер (Мба, 62), Ари (Антюх, 62).

Арбитр: Олег Когут (Тернополь).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 8 (4) – 23 (8)
Угловые: 1 – 6
Оффсайды: 2 – 1.

СК ПОЛТАВА - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Полтава - Металлист 1925 отчеты
Пихарь Пумы
Вынесли колхоз без шансов  Дальше Металл1925 будет нагибать Дырканаму в походе за чемпионством  ☝️☝️☝️
+2
M1925
браво ХАРЬКОВ! ты самый величайший и выдающийся город на Земле!!!
+1
Олексій Коваль
Трохи жаль, що не зарахували перший гол...
Молодці, дякую Уоманді за приємні емоції!
+1
Mr.Frost
Вже четверті.
+1
_9Quantum19_KhM25
Там був не "грубий фол", а "фол останньої надії". Виправте, будь ласка. Не вводьте користувачів, котрі не дивились цей матч, в оману.
+1
М-Харьков 1925
как бы кротам и динаме не нравилось - а Харьковчане с полтавой расправились!!!
0
Миша Брыжак (PUMA) ты не сильно обиделся? ☝️
Ответить
