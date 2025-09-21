В воскресенье, 21 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть СК «Полтава» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Кропивницком на поле стадиона «Зирка», начало – в 13:00.

Полтава

Новичок УПЛ (точнее, один из новичков, поскольку их в этом сезоне аж четыре) из всех своих прошлогодних перволиговых коллег выглядит по результатам не хуже всех, но все равно создается впечатление, что полтавская команда в конце сезона, как минимум, будет бороться за право остаться в УПЛ или вообще вылетит.

Да, в активе четыре очка в результате победы над «Вересом» и сенсационной ничьи с «Карпатами». Но в других матчах были сплошные поражения – и «Кудровке», и «Руху», и «Заре».

Также «Полтава» вылетела из Кубка Украины. В Тернополь приехал второй состав команды, в результате чего перволиговая «Нива» спокойно разгромила оппонентов со счетом 3:0.

В этом матче играл дубль из-за того, что травмировано огромное количество игроков основы, среди них, в частности, голкипер Восконян, не раз спасавший команду в тяжелых ситуациях. Также из-за дисквалификации пропустит игру Веремиенко.

Металлист 1925

Харьковчане вкатывались в сезон со скрипом. Как следствие, сначала не удалось обыграть «Оболонь», а тогда вообще подопечные Бартуловича уступили «Кривбассу».

Зато потом пошло-поехало. Была разгромлена «Александрия», а затем переигран «Рух». А в игре пятого тура команда играла с «Шахтером» и сумела взять очки. Этот матч ознаменовался спорными решениями при обоих голах. Сначала в ворота харьковчан был назначен спорный пенальти, а затем рефери засчитал гол Калюжного, хотя представители «Шахтера» подчеркивали, что игрок «1925-ых», находясь в офсайде, перекрывал видимость голкиперу «горняков». Но, как бы то ни было, гол засчитали.

Также «Металлист 1925» в Кубке Украины отомстил «Оболони», победив ее очень уверенно и выйдя в 1/16 финала.

Не поможет команде вингер Рамик Гаджиев, набравший неплохую форму, но получивший серьезную травму и выбывший, похоже, надолго.

История встреч

Логично, что в УПЛ команды не встречались, зато в других турнирах встреч было три. Однажды выиграла «Полтава», дважды – «Металлист 1925», разница мячей – 4:6.

Ориентировочные составы

«Полтава»: Ермолов – Кононов, Гайдук, Пидлепич, Бужин – Галенков, Мисюра, Хахлев, Одарюк – Вивдич, Онищенко

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк – Калюжный, Калитвинцев, Литвиненко – Антюх, Итодо, Рашица

Прогноз на противостояние

Харьков'яне все же должны доказать, что у них амбиции на чем-то основываются, и победить.