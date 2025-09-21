В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 13:00.

Новички «элитного» дивизиона вошли в пике и в чемпионате не побеждают уже три тура кряду. Параллельно этому «Полтава» вылетела из Кубка Украины посреди этой недели, тогда как предстоящий соперник в 1/16 финала сыграет лишь через несколько дней. Однако «Металлист 1925» уже показал, что может сдерживать даже «Шахтер» в скандальном матче (1:1), поэтому будет рассчитывать на очередную победу после возвращения в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.