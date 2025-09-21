Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СК Полтава – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полтава
21.09.2025 13:00 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
14
0

СК Полтава – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

СК Полтава – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 13:00.

Новички «элитного» дивизиона вошли в пике и в чемпионате не побеждают уже три тура кряду. Параллельно этому «Полтава» вылетела из Кубка Украины посреди этой недели, тогда как предстоящий соперник в 1/16 финала сыграет лишь через несколько дней. Однако «Металлист 1925» уже показал, что может сдерживать даже «Шахтер» в скандальном матче (1:1), поэтому будет рассчитывать на очередную победу после возвращения в УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полтава
21 сентября 2025 -
13:00
Металлист 1925
Полтава Металлист 1925 текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
