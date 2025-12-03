«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине

По информации журналиста и комментатора Виктора Вацко, у Полтавы, которые по итогам минувшего сезона неожиданно вышла в УПЛ, есть финансовые ограничения.

У Полтавы до Динамо одна победа была. Шахтер им 7 голов забивает, Полесье им 4 гола забивает. Про экономику: они там за тарелку супа играют».

Есть информация, что Полтава – единственный клуб УПЛ, который не поедет на заграничный сбор», – сказал Вацко.

Полтава после победы над Динамо набрала 9 очков и остается на последней позиции УПЛ, однако от зоны переходных матчей команду отделяют лишь два пункта.