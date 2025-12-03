Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 03 декабря 2025, 17:12
2860
10

«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине

Проблемы Полтавы

03 декабря 2025, 16:55 | Обновлено 03 декабря 2025, 17:12
2860
10 Comments
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
ФК Полтава

По информации журналиста и комментатора Виктора Вацко, у Полтавы, которые по итогам минувшего сезона неожиданно вышла в УПЛ, есть финансовые ограничения.

У Полтавы до Динамо одна победа была. Шахтер им 7 голов забивает, Полесье им 4 гола забивает. Про экономику: они там за тарелку супа играют».

Есть информация, что Полтава – единственный клуб УПЛ, который не поедет на заграничный сбор», – сказал Вацко.

Полтава после победы над Динамо набрала 9 очков и остается на последней позиции УПЛ, однако от зоны переходных матчей команду отделяют лишь два пункта.

По теме:
Минус Буяльский и Попов. Динамо рассказало о всех травмированных
Заря подпишет африканца и пытается сохранить лидеров
Президент Кудровки: «Я могу только поблагодарить и тренера, и команду»
Полтава Виктор Вацко Украинская Премьер-лига Динамо - Полтава
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03 декабря 2025, 09:39 13
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 03 декабря 2025, 15:50 2
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Футбол | 03.12.2025, 11:11
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02.12.2025, 17:59
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
І такі бідні хлопці з останнього місця спромоглись взяти гору над чинними чемпіонами. Досі не віриться...🙃
Суп з полтавськими галушками творить дива! 😊
Ответить
0
MIRRA
А Суркіс не думав підписати тренера Полтави? ...і дешевше, і результати покраще будуть!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
8number
Вся ця інфа що вони в залі будуть зʼявилась ще до гри з Динамо. Зараз може гроші знайдуться.
Ответить
0
starik63
Полтавчани-молодці!Все в них буде гаразд!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Думаю в среднем в клубе футболисты получают 70-80 тысяч гривен в месяц, до миллиона в год.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
За тарілку галушок. 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 2
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 20
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 7
Футбол
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем