Мартинелли спас ничью. Арсенал и Ман Сити разошлись миром

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч пятого тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26 между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Встречу принимал стадион «Эмирейтс» в Лондоне.

Манчестер Сити забил быстрый гол уже на 9-й минуте матча. Эрлинг Холланд вышел один на один и переиграл Давида Райю. После этого «горожане» грамотно сели в оборону и не давали Арсеналу создавать опасные моменты.

Спасителем для «Арсенала» в этом матче стал Габриель Мартинелли, который вышел на замену на 80-й минуте. Уже в дополнительное время, после заброса вперед от Эберечи Эзе, он воспользовался своим выходом «на свидание» с Доннаруммой и перебросил его.

После пяти туров «Арсенал» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» набрал всего 7 очков и находится в середине таблицы.

На следующих выходных «Арсенал» отправится в гости к «Ньюкаслу», а посреди недели проведет выездной матч Кубка Футбольной лиги против «Порт Вейла». «Манчестер Сити» же в чемпионате дома примет «Бернли», а в кубковом противостоянии сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом».

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 1:1

Голы: Мартинелли, 90+3 – Холанд, 9

Предупреждения: Тимбер, 46 – Бернардо Силва, 36, Доннарумма, 77

«Арсенал»: Райя – Калафиори, Габриел, Салиба, Тимбер (Мартинелли, 80) – Райс, Субименди (Москера, 90+8), Мерино (Эзе, 46) – Троссард (Нванери, 84), Дьокереш, Мадуеке (Сака, 46).

«Манчестер Сити»: Доннарумма – О’Райли (Стоунс, 87), Гвардиол, Рубен Диаш, Хусанов (Нунес, 46) – Родри – Доку (Савиньо, 87), Рейндэрс, Фоден (Аке, 68), Бернардо Силва – Холанд (Нико Гонсалес, 76).

Арбитр: Стюарт Аттвелл (Уорикшир, Англия).

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

АРСЕНАЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА