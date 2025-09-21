Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

В рамках пятого тура АПЛ свою встречу проведут Арсенал и Манчестер Сити. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Арсенал

«Канониры» неплохо начали этот сезон, с результатом 3 победы при одном поражении команда делила вторую строчку, после четырех туров. Выше только Ливерпуль, которому лондонцы и уступили на выезде со счетом 0:1.

Свой последний матч в АПЛ подопечные Артеты выиграли на своем поле у Ноттингем Форест со счетом 3:0. На этой неделе команда начала борьбу в основной сетке Лиги чемпионов, где одолела в гостях Атлетик Бильбао со счетом 2:0.

Предстоящий матч пропустят Жезус, Хаверц и Сака, под вопросом Эдегор и Уайт. Арсенал не может себе позволить на старте сезона, сделать ставку на какой-то турнир, надо в каждом матче бороться за победу.

Манчестер Сити

Судя по началу чемпионата, кризис «горожан» не остался в прошлом сезоне, ведь показатели команды выглядят скромно. На счету Манчестера две победы и два поражения, хотя отставание от второй строчки, после четырех туров, составляло всего 3 очка.

В последнем матче чемпионата, удалось выиграть дерби у Манчестер Юнайтед – 3:0, дубль на счету Холланда. Такой успех точно задобрил фанатов, но впереди еще много непростых матчей. Мансити тоже на этой неделе играл в Лиге чемпионов, где сумел обыграть дома Наполи – 2:0, соперник остался в меньшинстве в середине второго тайма, чем и воспользовались «горожане». В составе неаполитанцев играл бывший лидер «горожан» Кевин Де Брюйне, его местная публика встретила тепло.

Не смогут помочь партнерам в предстоящем матче: Аит-Нури, Шерки, Ковачич, Мармуш, Филлипс, Стоунс.

Личные встречи

Арсенал уже не проигрывает сопернику в пяти последних встречах, в прошлом сезоне лондонцы выиграли дома 5:1, а в гостях сыграли 2:2. Стоит отметить, что перед этой неудачной серией, Манчестер Сити обыграл соперника восемь раз кряду

Прогноз

Афиша говорит за себя, встречаются сильные команды, которые ставят перед собой максимальные задачи.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Арсенала – 1,89, ничья – 3,87, победа Манчестера – 3,83. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Снова Гвардиола встретится со своим бывшим помощником Артетой. На бумаге Арсенал котируется фаворитом, хотя я жду футбола на три результата. Считаю рабочей ставку на тотал меньше 3 голов за 1,6.