В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на стадионе «Эмирейтс», начало в 18:30.

«Канониры» уже успели провести два крайне убедительных поединка на своём северолондонском стадионе в нынешнем сезоне Премьер-Лиги, разгромив новичка элиты «Лидс Юнайтед» со счётом 5:0 и уверенно обыграв «Ноттингем Форест» – 3:0. «Манчестер Сити» всё ещё находится в стадии перестройки. Хотя победа в дерби над «Манчестер Юнайтед» стала большим шагом в правильном направлении, команда Пепа Гвардиолы пока далека от той безупречно сыгранной машины, какой она была в лучшие годы.

