Чемпионат Англии
Арсенал
21.09.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
Англия
20 сентября 2025, 21:33 | Обновлено 20 сентября 2025, 21:38
Арсенал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 5-го тура Английской Премьер-Лиги

20 сентября 2025, 21:33 | Обновлено 20 сентября 2025, 21:38
Арсенал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на стадионе «Эмирейтс», начало в 18:30.

«Канониры» уже успели провести два крайне убедительных поединка на своём северолондонском стадионе в нынешнем сезоне Премьер-Лиги, разгромив новичка элиты «Лидс Юнайтед» со счётом 5:0 и уверенно обыграв «Ноттингем Форест» – 3:0. «Манчестер Сити» всё ещё находится в стадии перестройки. Хотя победа в дерби над «Манчестер Юнайтед» стала большим шагом в правильном направлении, команда Пепа Гвардиолы пока далека от той безупречно сыгранной машины, какой она была в лучшие годы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити», следить за которой можно в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
21 сентября 2025 -
18:30
Манчестер Сити
Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Манчестер Сити Арсенал Лондон текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
