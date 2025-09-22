Хосеп ГВАРДИОЛА: «Это лучший результат, чем в прошлом»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Арсенал
21.09.2025 18:30 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
Англия
22 сентября 2025, 03:21 | Обновлено 22 сентября 2025, 06:56
159
0

«Манчестер Сити» потерял победу на последних минутах матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с Арсеналом (1:1) в 5-м туре АПЛ.

«Мы делали несколько переходов в атаку, но, думаю, «Арсенал» был лучше. Это лучший результат, чем в прошлом году, и лучший, чем против «Юнайтед» на прошлой неделе, поэтому мы принимаем его.

Они были сильнее, а мы устали. Мы провели эмоциональный матч против «Наполи», а затем было всего четыре-пять часов, чтобы приехать в Лондон.

Это было очень тяжело, но мы выдержали. Требовалось быть очень сильными ментально — и мы это сделали.

У нас много усталости, многочисленные травмы: Джон, Черки, Айт-Нури, Натан выбыл, а потом еще и Хусанов травмировался».

Мы стараемся не играть так, но когда соперник лучше, а у нас есть Эрлинг, который может бежать с такой мощностью, мы должны делать это. Вспомните, сколько контратак мы забили с Сане, Стерлингом и Де Брюйном? Я бы предпочел так не поступать, но на таком уровне это необходимо», – сказал он.

По теме:
Сандерленд – Астон Вилла – 1:1. Выстояли в меньшинстве. Видео голов и обзор
ФЛИК: «Сосредоточен только на своей команде. Соперник не имеет значения»
Борнмут – Ньюкасл – 0:0. Игра без моментов. Видеообзор матча
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Пеп Гвардиола пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Сити
