Хосеп ГВАРДИОЛА: «Это лучший результат, чем в прошлом»

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с Арсеналом (1:1) в 5-м туре АПЛ.

«Мы делали несколько переходов в атаку, но, думаю, «Арсенал» был лучше. Это лучший результат, чем в прошлом году, и лучший, чем против «Юнайтед» на прошлой неделе, поэтому мы принимаем его.

Они были сильнее, а мы устали. Мы провели эмоциональный матч против «Наполи», а затем было всего четыре-пять часов, чтобы приехать в Лондон.

Это было очень тяжело, но мы выдержали. Требовалось быть очень сильными ментально — и мы это сделали.

У нас много усталости, многочисленные травмы: Джон, Черки, Айт-Нури, Натан выбыл, а потом еще и Хусанов травмировался».

Мы стараемся не играть так, но когда соперник лучше, а у нас есть Эрлинг, который может бежать с такой мощностью, мы должны делать это. Вспомните, сколько контратак мы забили с Сане, Стерлингом и Де Брюйном? Я бы предпочел так не поступать, но на таком уровне это необходимо», – сказал он.