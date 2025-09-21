Арсенал – Манчестер Сити – 1:1. Быстрый и поздний голы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор центрального матча 5-го тура АПЛ
21 сентября в 18:30 прошел центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» принимал «Манчестер Сити» (1:1) на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил гол для Ман Сити в дебюте матча (1:0).
Габриэл Мартинелли забил для хозяев спасительный гол в компенсированное время (1:1).
АПЛ. 5-й тур, 21 сентября
Арсенал – Манчестер Сити – 1:1
Голы: Мартинелли, 90+3 – Холанд, 9
Видео голов и обзор матча
События матча
