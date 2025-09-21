Арсенал – Манчестер Сити – 1:1. Быстрый и поздний голы. Видео голов и обзор

21 сентября в 18:30 прошел центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимал «Манчестер Сити» (1:1) на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил гол для Ман Сити в дебюте матча (1:0).

Габриэл Мартинелли забил для хозяев спасительный гол в компенсированное время (1:1).

АПЛ. 5-й тур, 21 сентября

Арсенал – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Мартинелли, 90+3 – Холанд, 9

Видео голов и обзор матча