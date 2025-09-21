Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Манчестер Сити – 1:1. Быстрый и поздний голы. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
21.09.2025 18:30 – FT 1 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
1425
2

Арсенал – Манчестер Сити – 1:1. Быстрый и поздний голы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор центрального матча 5-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

21 сентября в 18:30 прошел центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимал «Манчестер Сити» (1:1) на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил гол для Ман Сити в дебюте матча (1:0).

Габриэл Мартинелли забил для хозяев спасительный гол в компенсированное время (1:1).

АПЛ. 5-й тур, 21 сентября

Арсенал – Манчестер Сити – 1:1

Голы: Мартинелли, 90+3 – Холанд, 9

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Эберечи Эзе.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Тиджани Рейндерс.
По теме:
Холанд забил 24-й гол в матчах против команд большой шестерки АПЛ
Испания U-19 – Украина U-19 – 2:3. Победа перед Евро-2025. Видеообзор
Спасение в дополнительное время. Статистика матча Арсенал – Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
