Англия21 сентября 2025, 20:28 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:01
434
0
ВИДЕО. Габриэл Мартинелли спас для Арсенала матч против Ман Сити
Спасительный гол был забит на 90+3 минуте
21 сентября в 18:30 прошел центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» принимал «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Габриэл Мартинелли забил для хозяев спасительный гол в компенсированное время (90+3 мин).
ГОЛ! 1:1. Габриэл Мартинелли, 90+3 мин
