ВИДЕО. Габриэл Мартинелли спас для Арсенала матч против Ман Сити

21 сентября в 18:30 прошел центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимал «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Габриэл Мартинелли забил для хозяев спасительный гол в компенсированное время (90+3 мин).

ГОЛ! 1:1. Габриэл Мартинелли, 90+3 мин