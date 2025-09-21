Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 сентября 2025, 20:28 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:01
ВИДЕО. Габриэл Мартинелли спас для Арсенала матч против Ман Сити

Спасительный гол был забит на 90+3 минуте

ВИДЕО. Габриэл Мартинелли спас для Арсенала матч против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в 18:30 прошел центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимал «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Габриэл Мартинелли забил для хозяев спасительный гол в компенсированное время (90+3 мин).

ГОЛ! 1:1. Габриэл Мартинелли, 90+3 мин

Холанд забил 24-й гол в матчах против команд большой шестерки АПЛ
Испания U-19 – Украина U-19 – 2:3. Победа перед Евро-2025. Видеообзор
Спасение в дополнительное время. Статистика матча Арсенал – Манчестер Сити
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Габриэл Мартинелли
