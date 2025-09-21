Англия21 сентября 2025, 18:46 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:52
ВИДЕО. Быстрая атака. Холанд забил гол в дебюте матча Ман Сити с Арсеналом
Норвежский форвард горожан отличился на 9-й минуте поединка АПЛ
21 сентября 2025, 18:46 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:52
21 сентября в 18:30 проходит центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Норвежский форвард Эрлинг Холанд забил гол для Ман Сити в дебюте матча (1:0)
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 9 мин
