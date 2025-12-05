Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Два быстрых гола и удаление. Шахтер U-19 обыграл Колос U-19
Молодежные турниры
05 декабря 2025, 15:51 | Обновлено 05 декабря 2025, 15:52
0

Два быстрых гола и удаление. Шахтер U-19 обыграл Колос U-19

«Шахтер» U-19 продолжает возглавлять турнирную таблицу

ФК Колос

В пятницу, 5 декабря, в матче 15-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Колоса» и «Шахтера». «Горняки» обыграли соперника со счетом 3:1.

«Шахтер» открыл счет уже на второй минуте матча. Автором гола стал Денис Петрук.

На 11-й минуте «Колос» U-19 остался в меньшинстве. Красную карточку получил Иван Потиенко. И уже через минуту Денис Сметана отправил в ворота хозяев поля второй мяч.

Третий гол «Шахтер» U-19 забил на 79-й минуте. Успех команде принес точный удар Артема Зубрия.

«Колос» U-19 также не ушел с поля без гола. На 85-й минуте отличился Александр Наумов.

Национальная лига U-19, 15-й тур, 5 декабря

«Колос» U-19 – «Шахтер» U-19 – 1:3

Голы: Наумов, 85 – Петрук, 2, Сметана, 12, Зубрий, 79

Удаление : Потиенко, 11 («Колос» U-19)

Видеозапись матча

чемпионат Украины по футболу U-19 Шахтер Донецк U-19 Колос Ковалевка U-19 Денис Петрук Денис Сметана Артем Зубрий
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
