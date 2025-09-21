Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра

Последнюю точку в воскресной части противостояний шестого тура украинской Премьер-лиги должен был поставить матч в Тернополе между каменец-подольским «Эпицентром», который проводит номинально домашние матчи на местном стадионе им. Романа Шухевича, и криворожским «Кривбассом». И перед игрой приходилось слышать немало нареканий, якобы такой афишей трудно привлечь футбольных болельщиков к просмотру поединка. Кто же знал.

Уже на третьей минуте игры счет был открыт. Произошло это из-за совершенно непонятной остановки Кристина на правом фланге обороны во время противодействия контратаке соперников, которую возглавил Мендоза. Легионер затем спокойно добежал до штрафной и пробил в дальний угол мимо вратаря, хотя именно команда Сергея Нагорняка начинала матч с собственных действий в атаке.

И недаром так увлекся нападением «Эпицентр» уже на первых минутах, поскольку не прошло и четырех оборотов секундной стрелки, как Сифуэнтес финтом-рулеткой Зидана на правом фланге штрафной пошил в дураки Араухо, тот сбил соперника, а испанец затем пробил с пенальти в правый угол. Как и в игре против «Руха» неделю назад: сам заработал одиннадцатиметровый – сам реализовал, а команда только радуется этому.

Да и как здесь не радоваться, когда уже через три минуты произошло то, чего вся Украина ожидала последние пять лет. Кирюханцев завершил перехват мяча на левом фланге атаки подачей на дальнюю штангу, где Супряга сыграл головой и наконец забил долгожданный мяч в официальном матче. Жаль, что при этом форвард хозяев так сильно упал на газон, что сломал руку и вынужденно покинул пределы поля на носилках и сразу поехал в больницу накладывать гипс.

При этом Супряга был настолько взбудоражен своим успехом, что еще во время противостояния вернулся в техническую зону своей команды, и не зря. На такой матч каждый уважающий себя футбольный человек Украины хотел бы получить билет в первый ряд. Ведь три гола за 11 минут – это мы только разогревались.

«Кривбасс» ближе к середине первого тайма вернулся с атаками на чужую половину и на 25 минуте счет снова стал равным. Это Твердохлеб забил очередной гол головой на завершение подачи углового с левого фланга от Мендозы на дальнюю штангу. И потом Егор еще несколько раз угрожал чужим воротам со второго этажа, но был уже не столь точен.

А тем временем Мендоса оборотов заметно не сбавлял, и уже в конце первого тайма на его счету было три голевых действия в этой игре, благодаря блестящему удару в правую девятку со средней дистанции с передачи вдоль штрафной с правого фланга от Юрчеца. А где третий, там и четвертый – вторая половина матча началась с ошибки Себерио в центре поля, чем воспользовались Араухо, тот же Глейкер и Парако для построения контратаки.

«Эпицентр» на тот момент выглядел именно так, как и должна выглядеть команда, которая с 2:1 в свою пользу получила 2:4, а до конца матча еще неизвестно сколько времени осталось – немного уныния, но и немного оптимизма, потому что два гола уже как-то оказались в воротах соперников. Именно поэтому команда Нагорняка пыталась атаковать и закономерно раскрылась под еще одну контратаку в середине второго тайма.

На этот раз Кемкин на 65 минуте запустил дальнюю передачу на правый фланг, где Микитишин подхватил отскок от защитника, побежал к штрафной мимо Кирюханцева, после чего с подъема стопы мощно ударил в ближний угол мимо Билыка. В наших реалиях, когда одна из команд уступает в три мяча, говорят о досрочном разрушении интриги. Но это был матч не из наших реалий.

«Эпицентр» не просто не сдавался до последнего, но и подарил нам интригу сразу двумя голами за десять минут в конце встречи. Танчик оформил две голевые передачи из глубины правого фланга, а Сидун и Борячук не оставляли шансов Кемкину. До рекорда УПЛ оставался всего один гол, и если бы не сейв вратаря «Кривбасса» после удара того же Сидуна в компенсированное время, мы бы пробили фантастическую десятку голов. Но и без того этот матч еще будет жить в памяти болельщиков некоторое время.

Через неделю каменец-подольский «Эпицентр» будет играть в гостях у «Кудровки», а криворожский «Кривбасс» поедет в гости к черкасскому ЛНЗ.

Наши оценки:

«Эпицентр» (замены): Сидун – 6,5, Миронюк – 6,0, Беженар – 6,0, Борячук – 6,5.

«Кривбасс» (замены): Лин – б/о, Каменский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Эпицентр» – «Кривбасс» - 4:5

Голы: Сифуэнтес, 7, Супряга, 11, Сидун, 79, Борячук, 89 – Мендоза, 3, 39, Твердохлеб, 25, Парако, 47, Микитишин, 65

Предупреждения: Билык, 90+2 – Виливальд, 90+2, Кемкин, 90+5

«Эпицентр»: Билык – С. Кристин (Янаков, 46), Григоращук, Мороз, Танчик – Джеоване (Беженар, 56), Запорожец (Миронюк, 46), Себерио (Борячук, 71) – Кирюханцев, Супряга (Сидун, 14), Сифуэнтес.

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб, Араухо, Задерака – Мендоза (Лин, 78), Парако, Микитишин (Каменский, 78).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича» (Тернополь).

Удары (в створ): 20 (12) – 18 (11)

Угловые: 8 – 5

Оффсайды: 2 – 1.

ЭПИЦЕНТР - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C