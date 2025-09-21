Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра
Премьер-лига
Эпицентр
21.09.2025 18:00 – FT 4 : 5
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 20:05 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:19
2708
10

Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра

Команды в УПЛ очень редко забивают девять мячей за игру

21 сентября 2025, 20:05 | Обновлено 21 сентября 2025, 21:19
2708
10
Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра
ФК Кривбасс

Последнюю точку в воскресной части противостояний шестого тура украинской Премьер-лиги должен был поставить матч в Тернополе между каменец-подольским «Эпицентром», который проводит номинально домашние матчи на местном стадионе им. Романа Шухевича, и криворожским «Кривбассом». И перед игрой приходилось слышать немало нареканий, якобы такой афишей трудно привлечь футбольных болельщиков к просмотру поединка. Кто же знал.

Уже на третьей минуте игры счет был открыт. Произошло это из-за совершенно непонятной остановки Кристина на правом фланге обороны во время противодействия контратаке соперников, которую возглавил Мендоза. Легионер затем спокойно добежал до штрафной и пробил в дальний угол мимо вратаря, хотя именно команда Сергея Нагорняка начинала матч с собственных действий в атаке.

И недаром так увлекся нападением «Эпицентр» уже на первых минутах, поскольку не прошло и четырех оборотов секундной стрелки, как Сифуэнтес финтом-рулеткой Зидана на правом фланге штрафной пошил в дураки Араухо, тот сбил соперника, а испанец затем пробил с пенальти в правый угол. Как и в игре против «Руха» неделю назад: сам заработал одиннадцатиметровый – сам реализовал, а команда только радуется этому.

Да и как здесь не радоваться, когда уже через три минуты произошло то, чего вся Украина ожидала последние пять лет. Кирюханцев завершил перехват мяча на левом фланге атаки подачей на дальнюю штангу, где Супряга сыграл головой и наконец забил долгожданный мяч в официальном матче. Жаль, что при этом форвард хозяев так сильно упал на газон, что сломал руку и вынужденно покинул пределы поля на носилках и сразу поехал в больницу накладывать гипс.

При этом Супряга был настолько взбудоражен своим успехом, что еще во время противостояния вернулся в техническую зону своей команды, и не зря. На такой матч каждый уважающий себя футбольный человек Украины хотел бы получить билет в первый ряд. Ведь три гола за 11 минут – это мы только разогревались.

«Кривбасс» ближе к середине первого тайма вернулся с атаками на чужую половину и на 25 минуте счет снова стал равным. Это Твердохлеб забил очередной гол головой на завершение подачи углового с левого фланга от Мендозы на дальнюю штангу. И потом Егор еще несколько раз угрожал чужим воротам со второго этажа, но был уже не столь точен.

А тем временем Мендоса оборотов заметно не сбавлял, и уже в конце первого тайма на его счету было три голевых действия в этой игре, благодаря блестящему удару в правую девятку со средней дистанции с передачи вдоль штрафной с правого фланга от Юрчеца. А где третий, там и четвертый – вторая половина матча началась с ошибки Себерио в центре поля, чем воспользовались Араухо, тот же Глейкер и Парако для построения контратаки.

«Эпицентр» на тот момент выглядел именно так, как и должна выглядеть команда, которая с 2:1 в свою пользу получила 2:4, а до конца матча еще неизвестно сколько времени осталось – немного уныния, но и немного оптимизма, потому что два гола уже как-то оказались в воротах соперников. Именно поэтому команда Нагорняка пыталась атаковать и закономерно раскрылась под еще одну контратаку в середине второго тайма.

На этот раз Кемкин на 65 минуте запустил дальнюю передачу на правый фланг, где Микитишин подхватил отскок от защитника, побежал к штрафной мимо Кирюханцева, после чего с подъема стопы мощно ударил в ближний угол мимо Билыка. В наших реалиях, когда одна из команд уступает в три мяча, говорят о досрочном разрушении интриги. Но это был матч не из наших реалий.

«Эпицентр» не просто не сдавался до последнего, но и подарил нам интригу сразу двумя голами за десять минут в конце встречи. Танчик оформил две голевые передачи из глубины правого фланга, а Сидун и Борячук не оставляли шансов Кемкину. До рекорда УПЛ оставался всего один гол, и если бы не сейв вратаря «Кривбасса» после удара того же Сидуна в компенсированное время, мы бы пробили фантастическую десятку голов. Но и без того этот матч еще будет жить в памяти болельщиков некоторое время.

Через неделю каменец-подольский «Эпицентр» будет играть в гостях у «Кудровки», а криворожский «Кривбасс» поедет в гости к черкасскому ЛНЗ.

Наши оценки:

«Эпицентр» (замены): Сидун – 6,5, Миронюк – 6,0, Беженар – 6,0, Борячук – 6,5.

«Кривбасс» (замены): Лин – б/о, Каменский – б/о.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Эпицентр» – «Кривбасс» - 4:5

Голы: Сифуэнтес, 7, Супряга, 11, Сидун, 79, Борячук, 89 – Мендоза, 3, 39, Твердохлеб, 25, Парако, 47, Микитишин, 65

Предупреждения: Билык, 90+2 – Виливальд, 90+2, Кемкин, 90+5

«Эпицентр»: Билык – С. Кристин (Янаков, 46), Григоращук, Мороз, Танчик – Джеоване (Беженар, 56), Запорожец (Миронюк, 46), Себерио (Борячук, 71) – Кирюханцев, Супряга (Сидун, 14), Сифуэнтес.

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб, Араухо, Задерака – Мендоза (Лин, 78), Парако, Микитишин (Каменский, 78).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича» (Тернополь).

Удары (в створ): 20 (12) – 18 (11)
Угловые: 8 – 5
Оффсайды: 2 – 1.

ЭПИЦЕНТР - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

По теме:
Дебютант Оболони прокомментировал игру с Динамо
Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Кривбасс отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 60
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
Футбол | 21 сентября 2025, 15:01 27
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава
По голу в каждом из таймов. Металлист 1925 уверенно обыграл СК Полтава

Команда Бартуловича не проигрывает уже четыре матча УПЛ подряд

Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Футбол | 20.09.2025, 23:32
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Дубль Фати. Монако разгромил Мец в чемпионате Франции
Футбол | 21.09.2025, 20:13
Дубль Фати. Монако разгромил Мец в чемпионате Франции
Дубль Фати. Монако разгромил Мец в чемпионате Франции
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Футбол | 20.09.2025, 22:05
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Первый гол Судакова, сухой матч Трубина. Топовый старт Моуриньо с Бенфикой
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Мандрівник
- Какой план на игру? 
- Все в нападение
- А защита?
- А что такое защита? 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Весело 👏
Ответить
+4
Віталій Ткачук
Не дивився, але я так розумію, матч - вогонь. Зараз огляд гляну.
Ответить
+1
Urets
38 ударiв на двох?!! Це точно УПЛ а не Ередивiзiя була?  
Ответить
0
OKs100
Эпицентр должен был выигрывать 7:5
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Захист-решето.
Ответить
0
Remark
По бразильській системі сьогодні грали 😅
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Оце диво на днюху Ріната!🟠
Щоб в УПЛ - чотири-п'ять?!😱
М'ячів неймовірно багато:
Що фанів красою п'янять!🤩
.
І хоч ми ні за тих, ні за тих,
Всі від Львівщини до Донбасу -
Шаленіють із матчів крутих:
Як гра Епіцентру й Кривбасу! 😊
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
Коуч Жироны назвал главную проблему Ваната после трансфера из Динамо
19.09.2025, 20:16 11
Футбол
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
ВИДЕО. Торт и дорогая машина. Магучих показала, как празднует день рождения
19.09.2025, 19:59 1
Другие виды
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 40
Футбол
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
20.09.2025, 07:52 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем