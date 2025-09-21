В воскресенье, 21 сентября, в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют каменец-подольский «Эпицентр» и криворожский «Кривбасс». Стартовый свисток рефери Александра Омельченко из Славянска прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Эпицентр



Матчи против «Шахтера» (0:1), киевского «Динамо» (1:4), Колоса (0:1). Казалось, что сложный календарь на старте дебютного сезона на уровне «элитного» дивизиона для действующего чемпиона Первой лиги себя исчерпал. Но игра против «Руха», которая принесла каменец-подольскому «Эпицентру» долгожданную и историческую первую победу в УПЛ неделей ранее (1:0), была лишь небольшой паузой перед новыми вызовами.

Команда Сергея Нагорняка теперь должна попробовать распечатать серию побед на поле стадиона в Тернополе, где на удивление собралось достаточно много поклонников «Эпицентра», а может быть просто местная публика соскучилась за футболом «элитного» уровня и устала ждать, пока «Нива» достигнет этой планки. Вот только когда соперниками в этих номинально домашних матчах для новичков УПЛ выступают команды такого калибра, с позитивными результатами приходится подождать. Порой очень долго.

Основные проблемы «Эпицентра» при этом уже никуда не денутся до начала зимнего трансферного окна. Клубу удалось подписать нескольких достаточно опытных на уровне УПЛ футболистов по типу Андрея Борячука, Дениса Янакова и Игоря Кирюханцева, и даже привлечь нескольких интересных легионеров вроде Сифуентеса, который и принес победу над «Рухом» голом с пенальти, или Нила Коша. Но этого ресурса все равно все еще недостаточно для того, чтобы решать действительно сложные задачи. Нагорняку в таких условиях не позавидуешь.

Кривбасс



А вот криворожский «Кривбасс» с его новым вектором привлечения иностранных футболистов со всевозможных рынков по всему миру доигрался до того, что оказался в эпицентре (не путать с названием клуба) курьеза во время кубковых матчей посреди недели. «Красно-белые» выиграли у «Чернигова» серию пенальти, а их вратарь Андрей Клищук сумел отразить аж три удара, но это индивидуальное достижение в итоге полностью перечеркнула оплошность тренерского штаба.

Легионеров в заявке «Кривбасса» оказалось настолько много, что в один момент после очередной замены их стало восемь из 11 футболистов непосредственно на поле. А это уже нарушение регламента, поэтому криворожский коллектив в розыгрыше Кубка в этом сезоне больше не участвует. Выходит, что это было второе поражение команды Патрика ван Леувена за неделю, тогда как на прошлых выходных она уступила «Полесью» на своем поле (0:1).

И ведь казалось, что все начало налаживаться у нидерландского специалиста в новом клубе до этих двух досадных неудач. А после бледной стартовой игры против «Колоса» (1:2) – так и подавно. «Кривбасс» красиво переиграл «Металлист 1925» (2:0) и «Зарю» в тактическом плане (3:2), после чего справился и с обороной «Оболони», но все эти матчи были достаточно близкими в плане результата и, как видим, досконально управлять такими ситуациями команда еще не научилась. Возможно, это лишь вопрос времени.

История встреч



Футбольные пути «Эпицентра» и «Кривбасса» ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Александр Омельченко из Славянска, который имеет на своем счету 49 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Руслан Ермоленко и Виталий Сухин, а резервным арбитром отработает Дмитрий Осауленко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Михаил Райда, которому будет помогать Клим Заброда. У Омельченко нет опыта проведения матчей с участием «Эпицентром», тогда как с «Кривбассом» он пересекался пять раз – 2 победы, ничья, 2 поражения.

Ориентировочные составы



«Эпицентр»: Билык – Кош, Григоращук, Мороз, Танчик – Запорожец – С. Кристин, Беженар, Миронюк, Сифуэнтес – Супряга.

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Твердохлеб, Араухо, Задерака – Мендоза, Парако, Лин.