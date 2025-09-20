В воскресенье, 21 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эпицентр» и «Кривбасс». Матч пройдет в Тернополе на Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича, игра начнется в 18:00.

Дебютант УПЛ начал выступления в элите украинского футбола с четырех поражений, но в прошлом туре «Эпицентр» одержал долгожданную победу. Неделю назад команда Сергея Нагорняка во Львове с минимальным счетом обыграла «Рух». Криворожцы после трех подряд победных результатов в прошлом туре уступили «Полесью». Неожиданный казус произошел с «Кривбассом» в 1/16 Кубка Украины. Команда Патрика ван Леувена одолела «Чернигов», но превысила лимит на легионеров, что повлечет за собой техническое поражение для криворожцев.

