Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Эпицентр
21.09.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 22:10 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:12
34
0

Эпицентр – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

20 сентября 2025, 22:10 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:12
34
0
Эпицентр – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В воскресенье, 21 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эпицентр» и «Кривбасс». Матч пройдет в Тернополе на Тернопольском городском стадионе им. Р.Шухевича, игра начнется в 18:00.

Дебютант УПЛ начал выступления в элите украинского футбола с четырех поражений, но в прошлом туре «Эпицентр» одержал долгожданную победу. Неделю назад команда Сергея Нагорняка во Львове с минимальным счетом обыграла «Рух». Криворожцы после трех подряд победных результатов в прошлом туре уступили «Полесью». Неожиданный казус произошел с «Кривбассом» в 1/16 Кубка Украины. Команда Патрика ван Леувена одолела «Чернигов», но превысила лимит на легионеров, что повлечет за собой техническое поражение для криворожцев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
21 сентября 2025 -
18:00
Кривбасс
Победа Кривбасса 2.13 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нива Винница – Лесное – 1:0. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча
Руслан РОТАНЬ: «В раздевалку пришел Буткевич, рассказал анекдот»
Пробой – Ворскла – 0:2. Два мяча за шесть минут. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Кривбасс Кривой Рог текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Другие виды | 20 сентября 2025, 00:22 0
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко

Две украинки прошли в финал

Назван лучший игрок в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Футбол | 20 сентября 2025, 21:28 1
Назван лучший игрок в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Назван лучший игрок в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?

Портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Футбол | 20.09.2025, 04:40
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Футбол | 19.09.2025, 22:44
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
Ракицкий пригласил в Черноморец экс-одноклубника Месси: «Кучер бы взял»
В Ковалевке первая засуха. Колос сыграл вничью с Вересом
Футбол | 20.09.2025, 17:34
В Ковалевке первая засуха. Колос сыграл вничью с Вересом
В Ковалевке первая засуха. Колос сыграл вничью с Вересом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем