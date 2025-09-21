Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале

21 сентября в рамках четвертого тура Серии А прошло одно из центральных дерби Италии – «Рома» встретилась с «Лацио».

Матч двух заклятых соперников прошел в Риме на знаменитой арене «Стадио Олимпико».

С первых минут главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини дал шанс бывшему капитану команды Лоренцо Пеллегрини, который ещё не играл в новом сезоне. Украинский форвард Артем Довбик вновь остался в запасе.

Фанаты устроили яркий перфоманс с использованием различных баннеров, демонстрируя важность этой встречи.

Счёт держался ничейным, пока «Лацио» не допустил ошибку в защите, которой воспользовался Пеллегрини. Бывший капитан забил первый гол в сезоне и вывел вперед свой клуб.

Во втором тайме «Лацио» выровнял игру, однако удары «орлов» не привели к голу.

На 66-й минуте на поле вышел украинец Артем Довбик и получил возможность проявить себя в Дерби делла Капитале. У него даже был неплохой шанс под занавес матча, однако форвард не попал в створ.

Удаление игрока «Лацио» Реда Белахьяни на 86-й минуте расслабило «волков». Подопечные Гасперини поверили в победу, но «орлы» сражались до последних секунд. В последние минуты «Лацио» оказывал давление, атаковал, попал в штангу, однако команда проиграла римское дерби «Роме» – 0:1.

Серия А. 4-й тур, 21 сентября

«Лацио» – «Рома» – 0:1

Гол: Пеллегрини, 38

Удаление: Белахьян, 86, Гундези (после игры)

Лацио: Проведел – Марушич, Хила, Романьоли, Тавареш (Пеллегрини, 46) – Гендузи, Ровелла (Катальди, 46), Деле-Баширу (Бельхаян, 14) – Педро (Нослин, 79), Диa (Кастельянос, 62), Дзакканьи

Рома: Свилар – Н'Дика, Манчини, Челик – Анхелино (Цимикас, 81), Кристанте (Эль-Айнауи, 81), Коне, Ренш – Пеллегрини (Пизилли, 73) – Фергюсон (Довбик, 66), Суле (Бальданци, 73)

