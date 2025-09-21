Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Лацио
21.09.2025 13:30 - : -
Рома
Италия
21 сентября 2025, 11:44
20
0

Лацио – Рома. Римское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 13:30 поединок Серии А

21 сентября 2025, 11:44
20
0
Лацио – Рома. Римское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Рома».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лацио – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лацио – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Лацио Артем Довбик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
