Лацио – Рома. Римское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 13:30 поединок Серии А
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Рома».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лацио – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лацио – РомаСмотреть трансляцию
