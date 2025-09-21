В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Рома».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 13:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лацио – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция