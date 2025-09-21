Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

21 сентября, в центральной битве четвертого тура Серии А, между собой сыграют Лацио – Рома. Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени.

Лацио

По итогам прошлого сезона Лацио остался за бортом еврокубков, поэтому имеет возможность сконцентрироваться на внутренней арене. Не обнадеживает старт, клуб одержал одну победу при двух поражениях. В первом туре уступили на выезде Комо со счетом 0:2, потом обыграли на своем поле Верону – 4:0, а потом было гостевое поражение от Сассуоло – 0:1.

Плохой старт еще не катастрофа, можно наверстать упущенное, но затягивать с этим не стоит. Маурицио Сарри не сможет рассчитывать на троих игроков, из-за повреждений матч пропустят Жиго, Лаццари и Весино.

Рома

«Волки» сыграют в Лиге Европы этого сезона, но их еврокубкавая борьба еще не началась. В Серии А Рома начала с двух побед, сначала одолели дома Рому – 1:0, а потом, с тем же счетом обыграли на выезде Пизу. Тоже 1:0 был зафиксирован счет и в третьей игре, однако, здесь команда уже уступила на своем поле Торино, по игре хозяева поля точно не заслуживали поражения.

Пока еще игроки пытаются привыкнуть к требованиям нового тренера Джанпьеро Гаспперини. У клуба тоже есть кадровые потери, не сыграют Бейли, Бове, Дибала и Уэсли Франка.

Личные встречи

Вспоминать огромную историю очных противостояний нет смысла, отмечу только тот факт, что в последних семи матчах этих команд, никогда не забивалось больше двух мячей. Рома в прошлом сезоне выиграла 2:0 и сыграла 1:1, обе встречи прошли на том же стадионе.

Прогноз

Столичные дерби всегда проходят в упорной борьбе, на кону больше, чем просто три очка.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лацио – 2,94, ничья – 3,16, победа Ромы – 2,56.

Обе команды не радуют стабильностью на старте сезона, победа в дерби может стать хорошим толчком для будущих хороших результатов. Поскольку я не верю в высокую результативность, ставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,6.