Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лацио
21.09.2025 13:30 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 сентября 2025, 10:35 |
45
0

Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 21 сентября и начнется в 13:30 по Киеву

21 сентября 2025, 10:35 |
45
0
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

21 сентября, в центральной битве четвертого тура Серии А, между собой сыграют Лацио – Рома. Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени.

Лацио

По итогам прошлого сезона Лацио остался за бортом еврокубков, поэтому имеет возможность сконцентрироваться на внутренней арене. Не обнадеживает старт, клуб одержал одну победу при двух поражениях. В первом туре уступили на выезде Комо со счетом 0:2, потом обыграли на своем поле Верону – 4:0, а потом было гостевое поражение от Сассуоло – 0:1.

Плохой старт еще не катастрофа, можно наверстать упущенное, но затягивать с этим не стоит. Маурицио Сарри не сможет рассчитывать на троих игроков, из-за повреждений матч пропустят Жиго, Лаццари и Весино.

Рома

«Волки» сыграют в Лиге Европы этого сезона, но их еврокубкавая борьба еще не началась. В Серии А Рома начала с двух побед, сначала одолели дома Рому – 1:0, а потом, с тем же счетом обыграли на выезде Пизу. Тоже 1:0 был зафиксирован счет и в третьей игре, однако, здесь команда уже уступила на своем поле Торино, по игре хозяева поля точно не заслуживали поражения.

Пока еще игроки пытаются привыкнуть к требованиям нового тренера Джанпьеро Гаспперини. У клуба тоже есть кадровые потери, не сыграют Бейли, Бове, Дибала и Уэсли Франка.

Личные встречи

Вспоминать огромную историю очных противостояний нет смысла, отмечу только тот факт, что в последних семи матчах этих команд, никогда не забивалось больше двух мячей. Рома в прошлом сезоне выиграла 2:0 и сыграла 1:1, обе встречи прошли на том же стадионе.

Прогноз

Столичные дерби всегда проходят в упорной борьбе, на кону больше, чем просто три очка.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лацио – 2,94, ничья – 3,16, победа Ромы – 2,56. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Обе команды не радуют стабильностью на старте сезона, победа в дерби может стать хорошим толчком для будущих хороших результатов. Поскольку я не верю в высокую результативность, ставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Лацио
21 сентября 2025 -
13:30
Рома
Тотал меньше 2.5 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Райо Вальекано – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Полтава – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лацио Рома Рим Лацио - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 20 сентября 2025, 12:19 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21 сентября 2025, 07:35 1
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться

Американец не хочет выходить на ринг против Джарона Энниса

Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Футбол | 21.09.2025, 08:34
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Зинченко дал обещание после провального матча за Ноттингем в АПЛ
Футбол | 21.09.2025, 10:38
Зинченко дал обещание после провального матча за Ноттингем в АПЛ
Зинченко дал обещание после провального матча за Ноттингем в АПЛ
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Футбол | 20.09.2025, 14:34
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Первая лига, 7-й тур. Черноморец в голевой перестрелке одолел Ингулец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 52
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 18
Футбол
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
19.09.2025, 19:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем