Хватило одного гола. ЛНЗ победил Рух

Для ЛНЗ данное противостояние носило немаловажный характер. Во-первых, черкасский клуб проиграл два подряд поединка в УПЛ, а во-вторых, это был домашний матч, и накануне в Черкассах праздновали день города.

Поэтому в этой встрече ЛНЗ точно ни в коем случае не мог подвести родных болельщиков. Но и для «Руха» этот матч был тоже важен, потому что в поединке с «Эпицентром» львовяне упустили возможность зацепиться за очки, поэтому стремились на выезде воспользоваться этой возможностью. Сравнивая предыдущие игры, оба тренера прибегли к изменениям в составе: у ЛНЗ Паламарчук, Горин, Рябов и Проспер поменяли Ледвия, Дайко, Ноникашвили и Беннетта. Федык же сделал на одну меньше. Вместо Ляха, Пидгурского и Рейляну на поле вышли Роман, Китела и Слюсар.

На старте поединка неожиданно активнее выглядел «Рух». Во время стандартов Фаал и Слюбик неплохо атаковали с воздуха, но их удары Паламарчука особенно не тревожили. ЛНЗ удалось оправиться лишь на экваторе тайма, когда Соареш ударом из-за пределов штрафной пробил выше. Учитывая, что в этом поединке было много борьбы, то даже один гол можно было забить в одной из немногих атак. Так оно и вышло. Яшари прекрасно отдал на ход Просперу, который убежал от Романа, на ложном замахе обманул кипера, и закатил «кожаного» в пустые.

Очень старался забить Ассинор, но против него надежно играли защитники «Руха». Однако ганец все же имел момент забивать, когда в акробатическом прыжке направил мяч выше ворот. Также мог забивать Горин, но и его удару не хватило точности.

Второй тайм прошел уже при тотальном доминировании подопечных Пономарева, которые стремившихся забить еще. Свои моменты забивать упустилли Дидык, Кузык, Пасич, и Беннетт, имея невысокий рост перепрыгнув двух игроков «Рухая», но от гола костариканца отделили несколько сантиметров. Львовяне пытались что-то создать у чужих ворот, но в этот раз им мало удавалось обострить. Мог запомниться разве что момент Квасницы, который мог подправить мяч после ошибки на выходе Паламарчука, но вингер «Руха» не воспользовался предоставленной возможностью. Черкасский клуб мог в компенсированное время снять все вопросы с победителя, но Беннетт не смог переиграть Герету.

В итоге ЛНЗ прерывает свою безвыигрышную серию в УПЛ и одерживает победу над командой, которую ранее возглавлял Виталий Пономарев. Для «Руха» этот матч стал 50-м безголевым в элите украинского футбола и восьмым подряд, когда львовяне пропускают в свои ворота.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

ЛНЗ – «Рух» – 1:0

Голы: Проспер, 32

Предупреждения: Проспер, 63 – Клайвер, 30, Эдсон Фернандо, 63, Китела, 72

ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Дидык, Горин, Пасич – Рябов – Соареш (Беннетт, 62), Яшари (Ноникашвили, 79), Танковский (Пастух, 62), Проспер – Ассінор (Кравчук, 86)

«Рух»: Герета – Роман (Лях, 68), Холод, Слюбик, Копына – Эдсон Фернандо, Слюсар (Райляну, 46) – Клайвер (Китела, 46), Квасница (Рунич, 83), Притула – Фаал (Квас, 89)

Арбитр: Артём Михайлюк (Киев)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 16 (3) – 4 (2)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 4 – 1

