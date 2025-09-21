ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 21 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Рухом». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 15:30.

Не будем подчеркивать, что эта встреча важна для обеих команд. ЛНЗ в двух последних поединках решил заняться «благотворительностью», подарив «Вересу» и «Александрии» первые три очка. «Рух» имел прекрасную возможность прервать проигрышную серию в игре с «Эпицентром», но Алмазбекову не удалось реализовать пенальти, и команда не смогла взять очки. Что касается матчей Кубка Украины, то черкасский клуб на этой неделе одолел «Металлист», а «Руху» еще придется встретиться с «Полесьем». Поэтому, безусловно, львовяне захотят подготовиться к игре с «волками» в хорошем настроении, а для этого нужно дать бой ЛНЗ, который и без того будет мотивирован играть на победу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.