Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
21.09.2025 15:30
Рух Львов
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 00:48 | Обновлено 21 сентября 2025, 01:17
ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Пономарев сыграет против команды, в которой раньше начинал свой тренерский путь

ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В шестом туре украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026. В воскресенье, 21 августа, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Рух». Обе команды пока не могут порадовать победами, но ЛНЗ имеет немного лучшие показатели, чем львовский клуб.

ЛНЗ

В последних двух турах черкасский клуб примерил на себя роль Деда Мороза: ЛНЗ, имея гораздо лучшее турнирное положение, умудрился проиграть «Вересу» (0:2) и «Александрии» (1:4), для которых победы над командой Пономарева стали первыми в текущем сезоне УПЛ.

Однако частично неудовлетворительные результаты в чемпионате, подсластил выигрыш над «Металлистом» в рамках Кубка Украины. К тому же вернулся в строй Муравский, который крайнюю игру с «горожанами» пропускал из-за дисквалификации.

Но минусом послужила волна болезней, из-за которой в кубковой встрече не смогли принять участие сразу шесть футболистов, и одному после игры стало еще хуже.

Поэтому, учитывая сложную кадровую ситуацию, ЛНЗ придется ротировать состав перед встречей с «Рухом», который в Черкассах еще никогда не выигрывал.

Отметим, что главный тренер команды Виталий Пономарев до прихода в ЛНЗ возглавлял «Рух» на протяжении двух с лишним лет.

Рух

Прошлый тур стал настоящим ужасом для львовского клуба, ведь в поединке с «Эпицентром» команда выдала очень слабый футбол, и кроме того, могла избежать поражения, но из-за незабитого пенальти Алмазбекова львовяне снова остались с нулем.

Из приятного выделим только дебют в футболке «Руха» Влада Рейляну, и Тутти, который вошел в список самых молодых выступавших в УПЛ бразильцев.

Что интересно, то подопечные Федыка еще ни разу не побеждали ЛНЗ на выезде, и также не могутт выиграть уже четыре поединка подряд, что становится антирекордом для львовян.

Поэтому в игре против ЛНЗ, «Движения» будет сверхважно взять очки, чтобы обрести уверенность в своих силах, и получить так называемый заряд энергии после негативных результатов.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 4 матча, где были зафиксированы 3 победы ЛНЗ и победа «Рух». Разница забитых мячей составляет 6:3 в пользу черкасского клуба. Последний матч завершился минимальной победой ЛНЗ (1:0), где победный мяч забил Вячеслав Танковский.

Прогноз на противостояние

Неудачи случились по пути обоих коллективов. Поэтому бесспорно, и ЛНЗ, и «Рух» будут пытаться сыграть прилично, и взять хоть что-нибудь в этой встрече. Учитывая, что ранее команды ни разу не делили очки и важность этой встречи для Пономарева и Федика, нашим прогнозом будет ничья.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Паламарчук, Кузык, Дидык, Муравский, Пасич, Ноникашвили, Яшари, Танковский, Соареш, Беннетт, Ассинор

«Рух»: Герета, Лях, Слюбик, Холод, Китела, Эдсон Фернандо, Алмазбеков, Рейляну, Притула, Квасница, Фаал

ЛНЗ Черкассы
21 сентября 2025 -
15:30
Рух Львов
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
