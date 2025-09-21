ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Пономарев сыграет против команды, в которой раньше начинал свой тренерский путь
В шестом туре украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026. В воскресенье, 21 августа, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Рух». Обе команды пока не могут порадовать победами, но ЛНЗ имеет немного лучшие показатели, чем львовский клуб.
ЛНЗ
В последних двух турах черкасский клуб примерил на себя роль Деда Мороза: ЛНЗ, имея гораздо лучшее турнирное положение, умудрился проиграть «Вересу» (0:2) и «Александрии» (1:4), для которых победы над командой Пономарева стали первыми в текущем сезоне УПЛ.
Однако частично неудовлетворительные результаты в чемпионате, подсластил выигрыш над «Металлистом» в рамках Кубка Украины. К тому же вернулся в строй Муравский, который крайнюю игру с «горожанами» пропускал из-за дисквалификации.
Но минусом послужила волна болезней, из-за которой в кубковой встрече не смогли принять участие сразу шесть футболистов, и одному после игры стало еще хуже.
Поэтому, учитывая сложную кадровую ситуацию, ЛНЗ придется ротировать состав перед встречей с «Рухом», который в Черкассах еще никогда не выигрывал.
Отметим, что главный тренер команды Виталий Пономарев до прихода в ЛНЗ возглавлял «Рух» на протяжении двух с лишним лет.
Рух
Прошлый тур стал настоящим ужасом для львовского клуба, ведь в поединке с «Эпицентром» команда выдала очень слабый футбол, и кроме того, могла избежать поражения, но из-за незабитого пенальти Алмазбекова львовяне снова остались с нулем.
Из приятного выделим только дебют в футболке «Руха» Влада Рейляну, и Тутти, который вошел в список самых молодых выступавших в УПЛ бразильцев.
Что интересно, то подопечные Федыка еще ни разу не побеждали ЛНЗ на выезде, и также не могутт выиграть уже четыре поединка подряд, что становится антирекордом для львовян.
Поэтому в игре против ЛНЗ, «Движения» будет сверхважно взять очки, чтобы обрести уверенность в своих силах, и получить так называемый заряд энергии после негативных результатов.
Статистика встреч
Между собой команды сыграли 4 матча, где были зафиксированы 3 победы ЛНЗ и победа «Рух». Разница забитых мячей составляет 6:3 в пользу черкасского клуба. Последний матч завершился минимальной победой ЛНЗ (1:0), где победный мяч забил Вячеслав Танковский.
Прогноз на противостояние
Неудачи случились по пути обоих коллективов. Поэтому бесспорно, и ЛНЗ, и «Рух» будут пытаться сыграть прилично, и взять хоть что-нибудь в этой встрече. Учитывая, что ранее команды ни разу не делили очки и важность этой встречи для Пономарева и Федика, нашим прогнозом будет ничья.
Ориентировочные составы:
ЛНЗ: Паламарчук, Кузык, Дидык, Муравский, Пасич, Ноникашвили, Яшари, Танковский, Соареш, Беннетт, Ассинор
«Рух»: Герета, Лях, Слюбик, Холод, Китела, Эдсон Фернандо, Алмазбеков, Рейляну, Притула, Квасница, Фаал
15:30
