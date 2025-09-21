21.09.2025 15:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига21 сентября 2025, 18:30 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:43
590
0
ЛНЗ – Рух – 1:0. Победа Пономарева над бывшим клубом. Видео гола
21 сентября прошел матч 6-го тура чемпионата Украины
21 сентября в 15:30 начался матч 6-го тура УПЛ между клубами ЛНЗ и «Рух».
Матч прошёл в Черкассах на стадионе «Черкасы-Арена».
Ещё в первом тайме ЛНЗ вышел вперёд благодаря усилиям легионера Проспера Оба, который на 32-й минуте поразил пустые ворота соперника.
После перерыва счет не изменился. ЛНЗ удержал своё преимущество и одержал победу со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур, 21 сентября
ЛНЗ – «Рух» – 1:0
Гол: Проспер, 32
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0, Проспер, 32 мин.
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы), асcист Мухаррем Яшари.
