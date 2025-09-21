Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Рух – 1:0. Победа Пономарева над бывшим клубом. Видео гола
Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
21.09.2025 15:30 – FT 1 : 0
Рух Львов
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 18:30 | Обновлено 21 сентября 2025, 18:43
ЛНЗ – Рух – 1:0. Победа Пономарева над бывшим клубом. Видео гола

21 сентября прошел матч 6-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ – Рух – 1:0. Победа Пономарева над бывшим клубом. Видео гола
УПЛ

21 сентября в 15:30 начался матч 6-го тура УПЛ между клубами ЛНЗ и «Рух».

Матч прошёл в Черкассах на стадионе «Черкасы-Арена».

Ещё в первом тайме ЛНЗ вышел вперёд благодаря усилиям легионера Проспера Оба, который на 32-й минуте поразил пустые ворота соперника.

После перерыва счет не изменился. ЛНЗ удержал своё преимущество и одержал победу со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур, 21 сентября

ЛНЗ – «Рух» – 1:0

Гол: Проспер, 32

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0, Проспер, 32 мин.

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы), асcист Мухаррем Яшари.
ВИДЕО. Кривбасс вновь забил. Микитишин сделал счет разгромным
1824 дня без гола. Супряга отличился забитым мячом впервые за долгое время
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Парако поразил ворота Эпицентра
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Рух видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
