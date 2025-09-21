ЛНЗ Черкассы

21 сентября в 15:30 начался матч 6-го тура УПЛ между клубами ЛНЗ и «Рух».

Матч прошёл в Черкассах на стадионе «Черкасы-Арена».

Ещё в первом тайме ЛНЗ вышел вперёд благодаря усилиям легионера Проспера Оба, который на 32-й минуте поразил пустые ворота соперника.

После перерыва счет не изменился. ЛНЗ удержал своё преимущество и одержал победу со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур, 21 сентября

ЛНЗ – «Рух» – 1:0

Гол: Проспер, 32

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0, Проспер, 32 мин.