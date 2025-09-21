В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» Д и «Вольфсбург».

Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Боруссия Д – Вольфсбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция