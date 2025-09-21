21.09.2025 20:30 – перерыв 1 : 0
Германия21 сентября 2025, 20:30 | Обновлено 21 сентября 2025, 20:32
Боруссия Д – Вольфсбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 20:30 поединок Бундеслиги
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» Д и «Вольфсбург».
Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 20:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
Боруссия Д – Вольфсбург
|
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д), асcист Юлиан Рюэрсон.
