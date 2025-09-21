Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дебют Эриксена. Боруссия Дортмунд дома одолела Вольфсбург
21 сентября 2025, 23:04 | Обновлено 22 сентября 2025, 00:33
Дебют Эриксена. Боруссия Дортмунд дома одолела Вольфсбург

Единственный гол забил Карим Адейеми

Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом».

Встречу принимала «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Единственный гол в матче на 20-й минуте забил вингер хозяев поля Карим Адейеми.

В составе «Вольфсбурга» дебютировал Кристиан Эриксен: полузащитник вышел на поле на 60-й минуте.

«Боруссия» Дортмунд с 10 баллами занимает 2-е место. «Вольфсбург» с 5 баллами стала 12-й.

Бундеслига. 4-й тур

Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 1:0

Гол: Карим Адейеми, 20

Фото матча:

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д), асcист Юлиан Рюэрсон.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
