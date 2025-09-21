Руслан РОТАНЬ: «Кудровка хорошо оборонялась. Я сказал ребятам...»

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань объяснил победу своей команды в матче шестого тура Украинской Премьер-лиги против Кудровки (2:0).

«Мы очень довольны и отношением наших форвардов на тренировке и пониманием над чем мы работали эту неделю. Это все у нас получалось и я очень доволен тем, что ребята были в этом матче сконцентрированы и у нас был цельный вид.

Брагару вышел в основе, а не Назаренко, потому что мы понимали, что пространства у нас будет не так уж много, ведь мы понимали, что мы сегодня будем контролировать игру. И в этой игре нам нужен был хорошо работающий между линиями Брагару, быстро работающий с мячом. Надо добавить, что Назаренко был в сборной. Эти переезды, поездки – им нужно было выдохнуть, отдохнуть немного головой, поэтому мы дали им немного отдохнуть.

Через труд и трудную работу мы должны идти к своей идеальной игре. Я считаю, что в первом тайме у нас было все: моменты, удары, единственное, что реализация, волнение, потому что не могли забить.

Когда мы забили первый гол – у нас появилось пространство как раз для Назаренко и второй гол когда мы забивали – это как раз его лучшие качества.

«Кудровка» хорошо оборонялась. Что касается структуры и контроля мяча, мы были также неплохие, но не получалось нам забивать в первом тайме.

Это нормально. Я сказал ребятам, что если нам не будет выходить забить в первом тайме, но мы будем хорошо в структуре контролировать, быстро продвигать мяч, а самое главное – реагировать на то, как мы этот мяч губим – рано или поздно мы выйдем вперед», – сказал Ротань.

