Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Кудровка хорошо оборонялась. Я сказал ребятам...»
Премьер-лига
Полесье
20.09.2025 18:00 – FT 2 : 0
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 сентября 2025, 01:59 | Обновлено 21 сентября 2025, 02:02
58
0

Руслан РОТАНЬ: «Кудровка хорошо оборонялась. Я сказал ребятам...»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

21 сентября 2025, 01:59 | Обновлено 21 сентября 2025, 02:02
58
0
Руслан РОТАНЬ: «Кудровка хорошо оборонялась. Я сказал ребятам...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань объяснил победу своей команды в матче шестого тура Украинской Премьер-лиги против Кудровки (2:0).

«Мы очень довольны и отношением наших форвардов на тренировке и пониманием над чем мы работали эту неделю. Это все у нас получалось и я очень доволен тем, что ребята были в этом матче сконцентрированы и у нас был цельный вид.

Брагару вышел в основе, а не Назаренко, потому что мы понимали, что пространства у нас будет не так уж много, ведь мы понимали, что мы сегодня будем контролировать игру. И в этой игре нам нужен был хорошо работающий между линиями Брагару, быстро работающий с мячом. Надо добавить, что Назаренко был в сборной. Эти переезды, поездки – им нужно было выдохнуть, отдохнуть немного головой, поэтому мы дали им немного отдохнуть.

Через труд и трудную работу мы должны идти к своей идеальной игре. Я считаю, что в первом тайме у нас было все: моменты, удары, единственное, что реализация, волнение, потому что не могли забить.

Когда мы забили первый гол – у нас появилось пространство как раз для Назаренко и второй гол когда мы забивали – это как раз его лучшие качества.

«Кудровка» хорошо оборонялась. Что касается структуры и контроля мяча, мы были также неплохие, но не получалось нам забивать в первом тайме.

Это нормально. Я сказал ребятам, что если нам не будет выходить забить в первом тайме, но мы будем хорошо в структуре контролировать, быстро продвигать мяч, а самое главное – реагировать на то, как мы этот мяч губим – рано или поздно мы выйдем вперед», – сказал Ротань.

На нашем сайте доступен обзор матча Полесья – Кудровка, где «волки» не оставили шансов дебютанту УПЛ.

По теме:
Новичок Полесья процитировал Роналду после победы над Кудровкой в ​​УПЛ
Коуч Кудровки: «Поражение от Полесья? Понимали, с кем мы играем»
ФОТО. Красавица! Жена Ротаня впечатлила своим внешним видом
Руслан Ротань пресс-конференция Полесье Житомир Кудровка Полесье - Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21 сентября 2025, 02:19 0
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику

Георгий опубликовал пост в Instagram

ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
Бокс | 20 сентября 2025, 04:21 0
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»

Промоутер хочет боя Кроуфорд – Эннис

КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Футбол | 20.09.2025, 04:40
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Футбол | 20.09.2025, 03:44
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Звезда Реала обратился к Алонсо: «Хватит, я отказываюсь там играть»
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Футбол | 20.09.2025, 21:38
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Два удаление и три гола. Ман Юнайтед и Челси устроили шоу на Олд Траффорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем