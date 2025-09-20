Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку

В Житомире состоялся поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Кудровка». Дебютант УПЛ, который неплохо стартовал в элите украинского футбола, в прошлом туре потерпел поражение. «Волки» недделю назад одержали победу, прервав трехматчевую проигрышную серию.

После стартового свистка хозяева поля завладели территориальным преимуществом, а футболисты «Кудровки» ожидаемо сконцентрировались на оборонительных действиях. «Волки» активно использовали фланги, пытаясь найти свободные зоны возле штрафной соперников. Активностью выделялись Шепелев и Андриевский, которые обостряли ситуацию.

В первом тайме игра большую часть времени шла на половине поля «Кудровки», и подопечные Василия Баранова крайне редко проводили контратаки. Первый по-настоящему голевой момент не использовал Филиппов, который из пределов штрафной пробил мимо ворот. Автором шедеврального гола едва не стал Сарапий. Защитник со своей половины поля рещил закинуть мяч за шиворот Лепке и был очень близок к успеху. Но голкипер успел из-под перекладины выбить мяч. Среагировал Лепка и на удар Чоботенко, а Филиппову помешал добить мяч в ворота Сердюк.

После перерыва «волки» продолжили оказывать давление на штрафную соперников. Гости попытались за счет контроля мяча сбить атакующий порыв житомирской команды, но вскоре хозяева таки добились своего. Итогом очередной массированной атаки «Полесья» стал удар Брагару с угла вратарской, после которого Велетень подправил мяч в ворота.

Забив долгожданный гол, житомиряне сбавили обороты, и гости даже завладели территориальным преимуществом. Футболисты «Кудровки» начали чаще гостить у штрафной соперников, а Волынцу пришлось демонстрировать свою реакцию после удара Свитюхи. Напряжение снял второй гол «Полесья». «Волки» сумели воспользоваться появившимися свободными зонами и Гайдучик точным ударом замкнул прострел Назаренко.

После этого гости смирились с поражением, и житомиряне вполне могли увеличить свое преимущество. Но счет больше не изменился. В следующем туре «Полесье» проведет гостевой матч с «Вересом», а «Кудровку» ждет домашний поединок против «Эпицентра».

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Полесье» – «Кудровка» – 2:0

Голы: Велетень (57), Гайдучик (82)

«Полесье»: Волынец, Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Бабенко, Михайличенко, Андриевский (Бескоровайный, 85), Шепелев (Йосефи, 69), Велетень (Назаренко, 61), Брагару (Гуцуляк, 61), Филиппов (Гайдучик, 69)

«Кудровка»: Лепка, Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк, Лосенко, Сторчоус, Коркишко (Пушкарев, 64), Морозко (Тотовитский, 64), Козак (Свитюха, 72), Легостаев (Фримпонг, 72)

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – КУДРОВКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА