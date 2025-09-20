Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку
Премьер-лига
Полесье
20.09.2025 18:00 – FT 2 : 0
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 20 сентября 2025, 20:24
1183
3

Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку

Житомиряне одержали вторую победу подряд

20 сентября 2025, 19:50 | Обновлено 20 сентября 2025, 20:24
1183
3
Андердог не выстоял в Житомире. Полесье уверенно обыграло Кудровку
УПЛ

В Житомире состоялся поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Кудровка». Дебютант УПЛ, который неплохо стартовал в элите украинского футбола, в прошлом туре потерпел поражение. «Волки» недделю назад одержали победу, прервав трехматчевую проигрышную серию.

После стартового свистка хозяева поля завладели территориальным преимуществом, а футболисты «Кудровки» ожидаемо сконцентрировались на оборонительных действиях. «Волки» активно использовали фланги, пытаясь найти свободные зоны возле штрафной соперников. Активностью выделялись Шепелев и Андриевский, которые обостряли ситуацию.

В первом тайме игра большую часть времени шла на половине поля «Кудровки», и подопечные Василия Баранова крайне редко проводили контратаки. Первый по-настоящему голевой момент не использовал Филиппов, который из пределов штрафной пробил мимо ворот. Автором шедеврального гола едва не стал Сарапий. Защитник со своей половины поля рещил закинуть мяч за шиворот Лепке и был очень близок к успеху. Но голкипер успел из-под перекладины выбить мяч. Среагировал Лепка и на удар Чоботенко, а Филиппову помешал добить мяч в ворота Сердюк.

После перерыва «волки» продолжили оказывать давление на штрафную соперников. Гости попытались за счет контроля мяча сбить атакующий порыв житомирской команды, но вскоре хозяева таки добились своего. Итогом очередной массированной атаки «Полесья» стал удар Брагару с угла вратарской, после которого Велетень подправил мяч в ворота.

Забив долгожданный гол, житомиряне сбавили обороты, и гости даже завладели территориальным преимуществом. Футболисты «Кудровки» начали чаще гостить у штрафной соперников, а Волынцу пришлось демонстрировать свою реакцию после удара Свитюхи. Напряжение снял второй гол «Полесья». «Волки» сумели воспользоваться появившимися свободными зонами и Гайдучик точным ударом замкнул прострел Назаренко.

После этого гости смирились с поражением, и житомиряне вполне могли увеличить свое преимущество. Но счет больше не изменился. В следующем туре «Полесье» проведет гостевой матч с «Вересом», а «Кудровку» ждет домашний поединок против «Эпицентра».

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Полесье» – «Кудровка» – 2:0

Голы: Велетень (57), Гайдучик (82)

«Полесье»: Волынец, Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Бабенко, Михайличенко, Андриевский (Бескоровайный, 85), Шепелев (Йосефи, 69), Велетень (Назаренко, 61), Брагару (Гуцуляк, 61), Филиппов (Гайдучик, 69)

«Кудровка»: Лепка, Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк, Лосенко, Сторчоус, Коркишко (Пушкарев, 64), Морозко (Тотовитский, 64), Козак (Свитюха, 72), Легостаев (Фримпонг, 72)

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – КУДРОВКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Василий КОБИН: «Черноморец дождался нашей ошибки»
Полесье – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча УПЛ
Владимир КОВАЛЮК: «Во втором тайме я не узнал свою команду»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кудровка Полесье - Кудровка отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20 сентября 2025, 06:50 48
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

ФОТО. Мареска заменил Палмера на 21-й минуте матча с МЮ. Реакция Коула
Футбол | 20 сентября 2025, 20:08 0
ФОТО. Мареска заменил Палмера на 21-й минуте матча с МЮ. Реакция Коула
ФОТО. Мареска заменил Палмера на 21-й минуте матча с МЮ. Реакция Коула

Тренер Челси идет на кардинальные изменения в составе из-за красной Санчеса на старте игры

Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Футбол | 20.09.2025, 14:43
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
Фейк от испанской Marca. Как известный портал повелся на утку про Мудрика
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Футбол | 20.09.2025, 04:40
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Мандрівник
Судя по огромному количеству комментов - ВСЕМ НАСРАТЬ 
Ответить
+2
avk2307
главное без скандала. Или может с . палкин тоже что то тут углядел?
Ответить
0
М1925
я што то проспал? как умудрились недавние ауццайдеры уже и М1925 обойти?
придёцца Харьковчанам завтра это исправлять! полтаве приготовицца к уничтожению 0:5 !!!
Ответить
-5
Популярные новости
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 5
Футбол
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 29
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем